Ginger Baker | il commovente ricordo di Steve Winwood | “Era una persona dal cuore d’oro”

È morto Ginger Baker dei Cream - il cordoglio dei colleghi da Ringo Starr a John Densmore : Ginger Baker dei Cream è morto ieri, 6 ottobre, dopo un ricovero improvviso dovuto al presentarsi di gravi condizioni di salute. Aveva 80 anni. L'annuncio è stato dato dallo stesso staff del batterista con un post pubblicato alle 12:03 sui canali social: Siamo molto tristi nell'annunciare che Ginger si è spento serenamente stamattina. Grazie a tutti coloro che hanno speso parole d'affetto nelle scorse settimane. Con Ginger Baker scompare il ...

Morto Ginger Baker - batterista dei Cream. Terrore dei musicisti (e del fisco) : Virtuoso dello strumento, è stato l’artista più intrattabile della storia del rock. Clapton ne era terrorizzato, Bruce rischiò di farsi ammazzare da lui. Vita di abusi e disastri economici, poi il rifugio in Sud Africa. Aveva una parola sgradevole per tutti

Ginger Baker - morto lo storico batterista dei Cream : È morto all’età di 80 anni Ginger Baker, fra i più influenti batteristi del rock. Co-fondatore dei Cream, nella sua lunga carriera aveva suonato anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti. Ne dà notizia la Bbc. Lo scorso 25 settembre, Baker era stato ricoverato in ospedale. La notizia della scomparsa è stata annunciata sui social attraverso il profilo dell’artista. We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this ...

