Genitori Renzi | oggi sentenza su processo fatture false Erano finiti ai domiciliari

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Tizianoe Laura Bovoliconosceranno lasul: idi Matteoproclamano la loro innocenza.

Adnkronos : Fatture false, oggi la sentenza per i genitori di Renzi - TgLa7 : False fatture: pm chiede 1 anno e 9 mesi per genitori Renzi - Corriere : Fatture false, per i genitori di Renzi il pm chiede 1 anno e 9 mesi -