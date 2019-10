Gardaland Magic Hallowen – Melissa Satta ha inaugurato la nuova stagione GALLERY

Fonte : sportfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019)haladiHalloween in veste di strega-madrina ha guidato i 128 maghi diHotel in una sfilata lungo le vie del Parco e ha posato insieme a maghi e mostri per un grande quadro di Halloween E’ stata inaugurata, sabato 5 ottobre, la diciottesima edizione diHalloween, l’ormai tradizionale evento durante il quale creature di ogni genere, decori e show a tema trasformano il Parco in un luogo…terribilmente divertente! Madrina d’eccezione di questo inizio diè stata la conduttrice e modella, perfettamente calata nel ruolo di una bellissima strega grazie a un’originale gonna di “stracci”, alle spalle lasciate scoperte, a un corsetto aderente e a un vaporoso mantello, il tutto in perfetto stile Halloween! Ad accompagnarla in questa divertente giornata anche il piccolo Maddox ...

