Funerale Squinzi | l’addio al presidente del Sassuolo | il saluto commosso del mondo del

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019)– “Dovevo esserci perchè era un grande uomo, voluto bene da tutti e con grande spirito. Mi è stato vicino, così come gli sono stato vicino io. Non potevo mancare all’ultimoal dottore”. Sono le dichiarazioni di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dei funerali dell’ex patron delGiorgio. “Mi ha impressionato sempre la sua umiltà, la chiarezza con cui diceva le cose. Non alzava mai la voce, ma in quelle poche cose che diceva era ben chiaro. Ci ha trasmesso la voglia di non mollare mail, così come lui ha creato dal nulla il suo impero”, ha spiegato. “Non voleva farmi andare via alla Lazio, è stato come un padre che lascia andare un figlio quando corre 18 anni. Ora è sempre nelle mie preghiere”. Presente anche una delegazione della ...

