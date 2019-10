Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sempre più vicini ai lavoratori, sempre più intrecciati con antirazzismo, femminismo e antifascismo, contrari alle grandi opere, a partire dal Tav in Val di Susa e al metanodotto in Sardegna. Iforsie lanciano, dalla seconda Assemblea nazionale appena chiusa, il quarto sciopero globale per il clima il prossimo 29 novembre, a ridossoCOP25 in Cile (2-12 dicembre). Lo fanno, questa volta, proponendolo a livello internazionale sotto lo slogan “block the planet”. “Sarà una giornata di manifestazione”, spiega Edoardo Sturniolo deidi Torino, “nella quale sperimenteranno pratiche, sempre non violente, di blocco e di disobbedienza civile”. E proprio quella di mettere in atto azioni pacifiche, ma volte a ostacolare attività aziende ritenute inquinanti – come hanno fatto proprio sabato scorso, bloccando l’ingresso del deposito Q8 di San Giovanni ...

redazioneiene : A 12 anni ha manifestato da solo contro il cambiamento climatico in un paesino in provincia di Foggia. E chiederà i… - Cascavel47 : Fridays For Future, i giovani si radicalizzano: contro “i potenti della terra” e le grandi opere, attenti a temi de… - erregi69 : Fridays For Future, i giovani si radicalizzano: contro “i potenti della terra” e le grandi opere, attenti a temi de… -