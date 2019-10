Francesco Totti | Fedez e tutti i vip scomparsi dai social | lo strano messaggio è virale

Francesco Totti - la notizia che lascia tutti senza parole. È lui stesso a comunicare la sua decisione : Il pareggio della sua Roma contro il Cagliari ha lasciato il dente avvelenato a Francesco Totti. Ma non questo il motivo per cui l’ex capitano giallorosso ha deciso di pubblicare un insolito post su Instagram. È successo stamani e tutti i fan sono andati in panico. Francesco Totti non ama stare sotto i riflettori e non è solito fare colpi di testa, solo che stavolta sembra faccia davvero sul serio. “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. ...

Francesco Totti via da Instagram : “Non cercatemi”. Il motivo : ‘caccia’ vip : Francesco Totti via da Instagram; “Non cercatemi”. Il motivo: è ‘caccia’ al vip Francesco Totti fugge da Instagram e non solo. Il marito di Ilary Blasi, nella mattinata odierna, ha pubblicato un post che ha creato scompiglio tra i suoi numerosi fan. “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché. Francesco”, il messaggio stringato […] L'articolo Francesco Totti via da Instagram: ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - festa di compleanno in pizzeria alla Pisana Video : Francesco Totti compie 43 anni e sceglie di festeggiare il compleanno in pizzeria. Nessun party esclusivo o cena tra vip, ma una pizza in famiglia tra pochi intimi per il Capitano. Immancabile la...

L’uomo del giorno – Francesco Totti : una vita in giallorosso - ma la storia poteva essere diversa… : L‘uomo del giorno’ di oggi di CalcioWeb non ha bisogno di molte presentazioni. Il suo nome è Francesco Totti, non so se vi dice qualcosa. L’ottavo Re di Roma compie 43 anni ma forse, chissà, avrebbe preferito festeggiare il suo compleanno facendo ancora parte della squadra che sempre ha amato e onorato. Non è così, però. Proprio qualche mese fa, infatti, l’ex calciatore ha lasciato il ruolo di dirigente dopo i ...

Buon compleanno Francesco Totti - Nicola Porro - Jovanotti… : Buon compleanno Francesco Totti, Nicola Porro, Jovanotti… …Federica Cingolani, Pier Francesco Pingitore, Amedeo di Savoia-Aosta, Giorgio Cremaschi, Claudio Gentile, Paolo Brosio, Giuseppina Paterniti, Aldo Patriciello, Giacomo Portas, Matteo Dotto, Paolo Grimoldi, Luca Parmitano, Virginia Raffaele, Giulio Berruti, Giuditta Pini, Danilo Soddimo… Oggi 27 settembre compiono gli anni: Federica Cingolani, giornalista; Renzo Merlin, ex calciatore; ...

Critiche a Ilary Blasi - Francesco Totti alza la voce : il campione - stavolta - sbotta in pubblico : Ilary Blasi nel mirino dei social... e non è la prima volta che la showgirl viene paragonata a Donatella Versace. Per diversi utenti di Twitter, la moglie di Francesco Totti assomigliare nel tempo alla stilista. Lady Totti infatti per il suo ritorno in tv dopo la pausa estiva ha scelto di sfoggiare un outfit molto particolare. Ilary è salita sul palco con un body nero e dei pantaloni morbidi dello stesso colore, larghi e a vita bassissima. Per ...

Eurogames - Ilary Blasi : la verità sulla presenza di Francesco Totti : Ilary Blasi è pronta per Eurogames: ecco le sue parole e che cosa si augura Giovedì 19 Settembre parte Eurogames condotto da Ilary Blasi ed Alvin. I due sono amici da ben vent’anni e la loro collaborazione promette grandi scintille. Dunque, il grande evento è ormai vicino e per l’occasione, Chi ha voluto intervistare la conduttrice […] L'articolo Eurogames, Ilary Blasi: la verità sulla presenza di Francesco Totti proviene da ...

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? «Abbiamo iniziato a baciarci solo da due anni» : Ilary Blasi scherza sulle tante voci di gossip che da ormai tanti anni riguardano lei e il marito, Francesco Totti: «Prima non facevamo che litigare, da due anni invece abbiamo iniziato a baciarci». Sono una delle coppie più famose ed amate d’Italia, eppure non tutto di ciò che viene raccontato corrisponde realmente a ciò che avviene all’interno della loro splendida famiglia: Francesco Totti e Ilary Blasi sono due persone semplici, ...

Francesco TOTTI/ Ilary Blasi : "Dopo l'addio alla Roma l'ho adottato - pulisce pure..." : Ilary Blasi parla di FRANCESCO TOTTI a Verissimo. "Dopo l'addio alla Roma l'ho adottato, pulisce pure...", ha scherzato. E sul futuro del marito rivela...

Verissimo : Ilary Blasi fa una battuta clamorosa su Francesco Totti : Verissimo, Ilary Blasi: “Gliela appoggio sempre”. Silvia Toffanin spiazzata Si vede che Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da anni. Grande complicità, sane risate e battute una dietro l’altra durante l’intervista che la signora Totti ha rilasciato nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo. Un’estate all’insegna della serenità, della famiglia e soprattutto dell’amore con Francesco ...

Francesco Totti al reality Celebrity Hunted partecipa come concorrente : Dopo aver lasciato il calcio l’ex calciatore Francesco Totti conquista Amazon ed è anche apparso nello spot web della serie tv “Romolo + Giuly” la guerra mondiale italiana, e sarà uno dei concorrenti de reality show “Celebrity Hunted”. La carriera televisiva di Francesco Totti è ormai decollata. Il settimanale “Chi “rivela infatti che Totti ha firmato un contratto con il canale televisivo di “Amazon” per partecipare come concorrente alla ...

