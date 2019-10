Flat tax | stretta del governo sulle partite Iva fino a 65 mila euro Ecco cosa cambia

Partite Iva - stretta del governo sulla Flat tax fino a 65mila euro : cosa cambia : Sarà rivista e corretta la “tassa piatta” al 15% per le Partite Iva fino a 65 mila euro: il governo sta studiando la reintroduzione di paletti per frenare la corsa al regime forfettario

Partite Iva - Flat tax maggiorata a rischio per 1 professionista su 10 : L’addio al regime forfettario in versione extra large rischia di lasciare a bocca asciutta quasi un professionista su dieci. Per la precisione l’8,4% della platea

Legge di Bilancio 2020 : Quota 100 - Flat tax e bonus. Tutte le novità : Legge di Bilancio 2020: Quota 100, Flat Tax e bonus. Tutte le novità Legge di Bilancio 2020 – Una delle novità della prossima manovra potrebbe essere legata ai bonus. Un elemento da collegare al potenziamento dei pagamenti elettronici e finalizzati a combattere così l’evasione fiscale. Oltre a questo c’è grande attesa per le decisioni che riguarderanno Quota 100 e Flat tax. Legge di Bilancio 2020, il superbonus ...

Partita Iva 2020 : niente Flat tax estesa nella Manovra - cosa cambia : Partita Iva 2020: niente Flat tax estesa nella Manovra, cosa cambia Una delle principali differenze tra il governo giallo-verde ed il governo giallorosso, ovvero tra il Governo Conte I ed il Governo Conte II, potrebbe essere segnato dall’approccio e dalle decisioni in ordine alla cosiddetta Flat tax. Una proposta su cui si è sempre molto speso l’attuale segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini, oggi ...

Manovra : tasse in busta paga ridotte - niente Flat tax estesa alle partite Iva Ipotesi cashback e «bonus della Befana» : Le ipotesi allo studio del governo per la Manovra 2020, dal taglio del cuneo fiscale alla lotta all’evasione attraverso i pagamenti elettronici, soglia ridotta per il subappalto nei cantieri

Conte : ?Flat tax partite Iva resta - punto a incrementarla : «La cosiddetta flat tax» per gli autonomi e le partite Iva «la conserveremo e cercheremo di incrementarla anche per i redditi superiori. Lavoreremo anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale al di sopra di 65mila euro» dice il Premier Giuseppe Conte

Conte : "Conserveremo Flat tax per autonomi e partite Iva. Lavoriamo per alleggerire pressione fiscale" : Giuseppe Conte, in un’intervista a Ceglie Messapica (Brindisi) ad Affaritaliani.it, ha dichiarato che “la cosiddetta flat tax” per gli autonomi e le partite Iva “la conserveremo e cercheremo di incrementarla anche per i redditi superiori”. “Lavoreremo anche per introdurre un alleggerimento della pressione fiscale - aggiunge il premier - al di sopra dei 65mila euro”.Il premier ha poi smentito un ...

Flat tax 7% pensionati : tutti gli esclusi dal regime agevolato : Pagare meno tasse. È questo il desiderio che almeno una volta nella vita milioni di italiani hanno realizzato. Sogno irrealizzabile? Non per alcuni pensionati, ed in particolare per quelli esteri che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud Italia. Infatti, grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 205/2018), e nel dettaglio dall’art. 1, co. 273 – 275, i pensionati titolari di redditi di qualunque categoria, percepiti ...

Flat tax 2020 : reddito fino a 100 mila euro - niente 20% sul fatturato : Flat tax 2020: reddito fino a 100 mila euro, niente 20% sul fatturato Il neo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri negli ultimi tempi ha più volte ribadito che il nuovo governo giallorosso ha ormai “archiviato” l’introduzione della Flat Tax nel nostro ordinamento fiscale. Flat tax 2020: in bilico l’imposta al 20% sui ricavi fino a 100mila euro Tuttavia, il ministro si riferiva in particolare all’iniziativa targata Lega di introdurre ...

Fisco : Castelli - ‘su Flat tax per partite Iva sotto i 100 mila confronto con Ue’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – La ‘flat tax’ per la partite Iva sotto i 100mila euro ‘non è a rischio ma è ovvio che misure come questa vanno monitorate. Stiamo aspettando ancora la risposta di Bruxelles sulla misura del tetto fino ai 100 mila euro. Non voglio allarmare nessuno, ma quando si fa una norma bisogna vederne gli effetti prodotti e valutare gli upgrade in relazione ai monitoraggi. C’è ancora una ...

Partite Iva - a rischio l’estensione della Flat tax fino a 100mila euro : Il secondo round dovrebbe scattare a inizio 2020, ma non c’è ancora l’ok Ue. Il governo a corto di fondi per la manovra potrebbe destinare altrove gli oltre 2 miliardi di dote. Oggi la soglia è 65mila euro

Flat tax 2020 : Gualtieri “non la faremo mai - dava tanto a chi ha di più” : Flat Tax 2020: Gualtieri “non la faremo mai dava tanto a chi ha di più” Se Reddito di Cittadinanza e Quota 100 continueranno il proprio percorso, il nuovo esecutivo sembra aver già stabilito il destino di un altro cavallo di battaglia del fu governo gialloverde, la Flat Tax. Flat Tax: “assolutamente archiviata” dal ministro Gualtieri Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in una recente intervista a Repubblica, ha assicurato ...