Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La Polizia di Frontiera diha sgominato unadi dodici algerini ribattezzati “i pendolari del crimine“, perché molti di loro compivano regolarmente furti in Italia, pur risiedendo stabilmente in Francia e Spagna. Non solo prendevano di mira passeggeri facoltosi in partenza dall’aeroporto di, principalmente di nazionalità russa, araba e orientale, ma erano molto abili nel camuffarsi e cambiare abiti nel giro di pochi minuti. Infine, se sorpresi in flagranza di reato dalle forze dell´ordine, spesso si spacciavano per cittadini di nazionalità libica, per evitare il rimpatrio. Peraltro, erano in grado di alternarsi e scambiarsi i ruoli, facendo la spola tra i loro paesi di residenza e l´Italia, proprio come fossero dei veri e propri pendolari. Dopo mesi di indagini capillari, pedinamenti e controlli serrati tra lo scalo romano, la stazione Termini ...

SkyTG24 : È stata sgominata una banda di borseggiatori all'opera nell'aeroporto di #Fiumicino che prendeva di mira i passegge… - Cascavel47 : Fiumicino, sgominata banda dei “pendolari del crimine”: così riuscivano a rubare a passeggeri e turisti facoltosi… - cristia42548563 : RT @francescatotolo: #Fiumicino: sgominata banda di 12 borseggiatori algerini, residenti in Francia e Spagna. Riuscivano a intascarsi, in… -