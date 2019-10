Fine vita e ius soli | manca il coraggio

Come si racconta la Fine di una vita? : La famiglia reale inglese ai funerali di Diana Spencer (foto: robert wallis/Corbis via Getty Images) Si sta discutendo molto discusso sui giornali e nell’opinione pubblica di leggi sul fine vita, a seguito della recente depenalizzazione del suicidio assistito della Corte costituzionale. Senza voler qui prendere posizioni sul tema spinoso, ovviamente anche la letteratura, nel suo massimo grado, è spesso chiamata a dare forma e espressione agli ...

Fine vita - stop alle cure senza biotestamento : «La sua volontà era provata» : Non aveva redatto il testamento biologico, ma aveva sempre dichiarato a tutte le persone che le erano vicine, dall’ex marito, al nuovo compagno, alla figlia, agli amici, che non avrebbe mai voluto continuare a sopravvivere, se fosse finita in coma. E così il Giudice tutelare del Tribunale di Roma ha stabilito che Lucia, una donna di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017, immobile in un letto da due anni, potrà rinunciare ...

Che Fine ha fatto Android 10 su molti OnePlus 7 e 7 Pro? Tutte le novità : Non tutti i possessori di OnePlus 7 e 7 Pro hanno già beneficiato dell'aggiornamento Android 10. Sebbene, la distribuzione del firmware sia partita più di 10 giorni fa a livello globale, non mancano gli utenti completamente rimasti a secco della notifica via OTA del pacchetto software. Cosa sta succedendo e quali sono i tempi necessari ancora per l'avvio dell'adeguamento? La comunità di supporto OnePlus attraverso il forum ufficiale del ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Celia morirà cadendo dalla Finestra - Ramon in carcere : Le tragedie sono all'ordine del giorno nelle trame di Una Vita e non ne resteranno certo escluse le puntate in onda nei prossimi mesi in Italia. Ad uscire di scena saranno due personaggi molto amati tra il pubblico e presenti fin dalla prima puntata della prima stagione. Si tratterà di Trini e Celia, le cui morti saranno indirettamente collegate, segnando ineVitabili conseguenze nelle dinamiche degli abitanti di Acacias 38. Tutto avrà inizio ...

“L’amore della mia vita è morto. L’amata cantante Kim Shattuck sconfitta dalla Sla. Un dolore senza Fine : Lutto nel mondo della musica. È morta Kim Shattuck, la cantante, cantautrice e chitarrista dei Muffs aveva 56 anni. A portarsela via è stata la Sla, malattia degenerativa che le era stata diagnosticata 2 anni fa. A dare la notizia della scomparsa di Kim Shattuck è stato il marito che ha scritto un post pieno di dolore per mettere a conoscenza i fan di quello che era successo. Dopo un po’ anche la band ha confermato il decesso con un messaggio ...

Fine vita : In come Eluana può rinunciare alle cure e morire : Il giudice: "I parenti e l'amministratore di sostegno hanno provato le sue intenzioni dette solo a voce più volte: lei non avrebbe voluto vivere così": Confermata l'importanza della legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, sottolineano gli avvocati, anche se in...

Fine vita - Beppe Grillo dice sì a libera scelta : “Non ostacolarla con leggi - no a bacchettoneria” : Beppe Grillo apre al suicidio assistito con un post sul suo blog nel quale esprime la sua posizione dopo la sentenza della Corte costituzionale sul caso di Dj Fabo: "Non capisco e non capirò mai come possa venire in mente di metterci a dettar legge al mistero triste e fabbricare impicci e cavilli vari per ostacolare quelle pochissime scelte che restano alla Fine".Continua a leggere

Beppe Grillo sul Fine vita : "Non siate bacchettoni e lasciate scegliere" : Beppe Grillo interviene sul fine vita. E lo fa invitando a non essere “bacchettoni” e a lasciare la libertà di scelta.Il fondatore del Movimento 5 stelle, in un post dal titolo “Fate ridere, scrive: “Non capisco e non capirò mai come possa venire in mente di metterci a dettar legge al mistero triste e fabbricare impicci e cavilli vari per ostacolare quelle pochissime scelte che restano alla fine. Non ficcate ...

Sondaggi politici Swg - gli italiani d’accordo con la Consulta sul Fine vita : Sondaggi politici Swg, gli italiani d’accordo con la Consulta sul fine vita Gli italiani d’accordo con la Consulta. Gran parte degli intervistati da Swg per i propri Sondaggi politici concorda con la sentenza sulla vicenda di Dj Fabo. Il 46% si dichiara molto d’accordo nel considerare non punibile chi aiuta a suicidarsi chi soffre in modo non tollerabile, come ha fatto Marco Cappato. Il 32% lo è abbastanza, per un totale del ...

Fine vita : il 93% degli italiani chiede una legge sull'eutanasia : Fecondazione assistita per single, aborto sicuro, ricerca libera e cannabis legale, ecco i risultati di una ricerca della Swg in vista del congresso dell'associazione Coscioni

Scoppia la bufera sul Fine vita Ecco cosa ha detto Conte a La Piazza : Esplode la polemica sul "fine vita". Le parole di Giuseppe Conte a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica nel Brindisino accendono il dibattito politico. Ecco il video integrale. Da destra a sinistra si scatenano i commenti. Da Di Maio che non avrebbe gradito l'uscita di Conte, visto che avrebbe chiesto ai suoi del Movimento 5 Stelle di non creare polemica sull'argomento, evitando di dare assist a Salvini, a ...

Conte : "Fine vita? Giusto riconoscere obiezione di coscienza ai medici" : Il Presidente del Consiglio oggi è stato ospite di un'iniziativa organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, paesino in provincia di Brindisi. Il Premier ha risposto a varie domande, che hanno riguardato anche la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la liceità della pratica del suicidio assistito in un caso come quello di Dj Fabo, l'uomo tetraplegico che il radicale Marco Cappato ha accompagnato in Svizzera per ...

Fine vita - Conte : “Dubito ci sia diritto a morire. Garantire ai medici l’obiezione di coscienza”. La posizione del premier e lo stallo dei partiti : Sul tema del Fine vita “è giusto ci sia un confronto serio in Parlamento. Mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte“. Giuseppe Conte interviene “da giurista e da cattolico” sul dibattito cominciato dopo la sentenza della Consulta che ha ritenuto non punibile, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio” di un paziente. ...