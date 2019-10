Finanziamenti - FCA Bank lancia cinque carte brandizzate

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sonoledi credito emesse da FCAsul circuito Visa ecoi marchi Fiat, Alfa Romeo,, Abarth e Fiat Professional: i prodotti, frutto della joint venture tra il gruppo FCA e Crédit Agricole, prevedono l'ingresso nel Club FCA, un programma che premia la fedeltà in funzione della spesa (1 euro di buono sconto ogni 10 spesi in acquisti); inoltre, al momento della sottoscrizione, è previsto un buono di benvenuto del valore di 50 euro, utilizzabile per comprare prodotti e servizi del Club.Sconti sui. Oltre all'accesso allo shopping online del merchandising deibrand, un membro del Club, in alcuni periodi, può ottenere voucher sconto sulle spese distruttoria per sottoscrivere un finanziamento per una nuova auto, un leasing o per richiedere un prestito personale con FCA. Inoltre, è previsto uno sconto del 15% sullimporto ...

guidopensieri : RT @laperlaneranera: SOROS? E' risaputo che gli Agnelli? dopo aver spolpato il Regime Fascista ed essersi ingrassato nel dopoguerra con fin… - atestaltasempre : RT @laperlaneranera: SOROS? E' risaputo che gli Agnelli? dopo aver spolpato il Regime Fascista ed essersi ingrassato nel dopoguerra con fin… - so_matic : RT @laperlaneranera: SOROS? E' risaputo che gli Agnelli? dopo aver spolpato il Regime Fascista ed essersi ingrassato nel dopoguerra con fin… -