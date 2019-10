Figlio di due madri | lo stato civile rifiuta l’atto di nascita Il caso alla Consulta

Elisabetta Gregoraci racconta l'incidente del Figlio : "Ha portato un tutore per due mesi" : Al sito 'Ok Salute' la showgirl ha parlato per la prima volta dell'ansia per la salute di Nathan Falco, caduto dal...

Bimbo di due anni - Figlio di una coppia vegana - ricoverato per malnutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino. Il piccolo era arrivato all’ospedale nuorese nei ...

Il padre scorda il Figlio per cinque ore in auto La vittima ha due anni : Tiziana Paolocci L'uomo doveva accompagnarlo al nido La Procura indaga per omicidio colposo Ha salutato la moglie come ogni mattina, si è lasciato la porta di casa alle spalle ed è uscito con il figlioletto di due anni per portarlo all'asilo. Ma il bimbo dalla maestra non è mai arrivato perché è rimasto in auto cinque ore ed è morto per asfissia. È stato ritrovato senza vita, legato sul sedile posteriore dell'auto del papà, ingegnere ...

Papà dimentica il Figlio in auto : bimbo di due anni morto a Catania : Il piccolo è rimasto nella vettura sotto il sole per tutta la mattinata dopo che il padre si è dimenticato di accompagnarlo all'asilo

Catania - impiegato dimentica il Figlio in auto : muore bambino di due anni : Cinque ore sotto il sole. L'uomo doveva accompagnare il piccolo all'asilo. La chiamata della moglie che aveva saputo dell'assenza al nido. Inutile la corsa in pspedale

20enne vende il Figlio su un sito d’annunci a 300 euro - ha frequentato due uomini non sa chi è il padre del bimbo : Una donna è rimasta incinta a 17 anni. In quel periodo la ragazza aveva contemporaneamente la storia con due uomini ma non ha mai saputo quale dei due è il padre legittimo del bambino. Nel momento in cui ai due uomini ha detto di essere incinta nessuno dei due si è assunto la responsabilità di fare da padre al bambino. Così dopo 3 anni la donna ha deciso di mettere in vendita il figlio sul sito di annunci Gumtree per 300 dollari, ...

Escursionista raccoglie pannolino in un sentiero e lo porta con sé per due ore. Ai genitori scrive : “Vostro Figlio mi fa pena” : “Ciao! Spero tanto che tra un giorno, un mese o un anno questa foto possa arrivare a te. Mi piacerebbe davvero sapere cosa esattamente hai pensato quando tra il 10/9 e il 12/9 2019 passeggiando sul sentiero che dal centro visite del parco naturale ti porta al Lè dla Creda hai cambiato il pannolino al tuo bambino lungo il corso d’acqua. E dopo avergli pulito il sederino hai creduto che la cosa migliore da fare fosse gettare il ...

Mike Bongiorno - il tenero ricordo del Figlio Leonardo : «In due in vasca non ci staremmo più» : Sono passati dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno. Re del piccolo schermo, dei telequiz, della conduzione e indimenticabile simbolo della televisione italiana. A pochi giorni dall’anniversario, che cade l’8 settembre, il più piccolo dei tre figli, Leonardo Bongiorno, ha voluto ricordarlo con una tenera foto pubblicata su Instagram in coincidenza del suo trentesimo compleanno. «Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio ...

Dimenticano sul treno il Figlioletto di due anni : genitori nel panico - poi il lieto fine : In Mamma ho perso l'aereo un bambino di 8 anni veniva dimenticato a casa dai genitori che partivano in vacanza: qualcosa di diverso è invece accaduta ieri a Forlì, dove un...

Salvini e il Figlio sulla moto d'acqua : inchiesta su due poliziotti : Quella moto d?acqua della Polizia che scorrazza con a bordo il figlio di Matteo Salvini potrebbe costare ai due poliziotti che presidiavano quel tratto di costa, una sanzione disciplinare con...

Padre padrone per dare una lezione al Figlio lo rinchiude in una scatola per due mesi : Un 21 enne è rimasto prigioniero nella sua stessa casa di Santa Cruz in Bolivia per otto settimane. Il motivo della prigionia è sconcertante. Il Padre del ragazzo ha deciso di rinchiuderlo in un’enorme scatola per dargli una lezione di umiltà e prostrazione. La grossa scatola di legno era diventata per il giovane una prigione dopo che il Padre padrone era rimasto offeso per un suo comportamento, il ragazzo aveva disobbedito a un suo ...

Figlio di due madri - Viminale chiede di cancellare l'atto di nascita : Il Ministero dell'Interno - momentaneamente ancora diretto da Matteo Salvini - ha deciso di impugnare un decreto emesso dal Tribunale di Bari nel maggio scorso. I giudici avevano respinto l'opposizione del Viminale per quanto concerneva la trascrizione dell'atto di nascita, fatta nel 2017 dal Comune di Bari, di un bambino di 3 anni Figlio di due donne, un'inglese e un'italiana.La madre naturale in questo caso è quella di nazionalità inglese e ...

È Figlio di due mamme. Ma il Viminale impugna l'atto di nascita del Tar : Il ministero dell'Interno contesta l'atto di nascita di un bimbo di 3 anni per la mancanza di un legame di sangue tra due donne. Il Viminale ha infatti impugnato in appello il decreto con cui il Tribunale del capoluogo pugliese il 21 maggio aveva respinto la prima opposizione del ministero contro la trascrizione dell’atto di nascita del bambino, fatta dal Comune di Bari nel 2017. Il piccolo è nato all’estero da una cittadina ...

Figlio di due donne - il ministero dell'Interno impugna l'atto di trascrizione di nascita : Il bambino ha 3 anni. Le due mamme hanno contratto l'unione civile all'estero. Per il Viminale "la trascrizione dell’atto di...