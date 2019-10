Ferrara | nel 1991 gli rubarono la Vespa | grazie ai Carabinieri la ritrova dopo 28 anni

F35 - “Conte ha confermato agli Usa l’impegno ad acquistarli”. Malumori nel M5s. Il senatore pentastellato Ferrara : “Doveroso rinegoziare” : “Giuseppe Conte si è impegnato con Mike Pompeo sul rispetto degli accordi presi sull’acquisto di 90 aerei F35″. Un retroscena del Corriere della Sera agita le acque in casa Movimento Cinque Stelle, perché da sempre gli aerei da guerra sono materia delicata in casa pentastellata. Così la ricostruzione del quotidiano di via Solferino riguardo il colloquio tra il premier e il segretario di Stato Usa sulla possibilità di via libera ...

Albanese incendia materasso : paura nel carcere di Ferrara : Il fuoco appiccato dall'Albanese ha dato il via ad altri episodi di protesta nella casa circondariale, a partire da un atto di autolesionismo: la situazione è tornata alla normalità grazie agli agenti di servizio Federico Garau ? Luoghi: Ferrara

Ferrara : accoltella il fidanzato nel sonno poi aggredisce i carabinieri con un collo di bottiglia : Una donna ferrarese di 27 anni ieri mattina ha aggredito il suo fidanzato nel sonno con un coltello poi di è scagliata contro i militari che sono intervenuti per condurla in caserma. E' stata arrestata per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuta in una camera di sicurezza.Continua a leggere

Atletica - Maratona di Ferrara. Trionfano Mutai e la “solita” Federica Moroni. Nella Mezza successi per Kisorio e Proietti : Si è disputata ieri l’edizione 2019 della Maratona di Ferrara, una delle prime del calendario FIDAL autunnale. Tantissimi gli atleti presenti allo start situato, così come l’arrivo, in Corso Martiri della Liberta’ fra la bellissima Cattedrale e il Castello Estense, la cui prima pietra venne posata proprio il 29 Settembre del 1385. L’evento organizzato dalla Corriferrara A.S.D. ha visto trionfare il kenyano Kibet Mutai, con un tempo di 2h24’03’’, ...

Ferrara - schianto nella notte al ritorno dalla discoteca : morti tre ventenni : L'incidente a Vigarano: l'auto è finita contro un platano. Il giovane alla guida è ora ricoverato a Cona

Ferrara : muore folgorato nel garage di casa mentre carica la batteria dell’auto d’epoca : La vittima è Franco Pasqualini, ottantanove anni, appassionato di auto d'epoca. Aveva collegato il carica batterie alla linea elettrica del garage quando è rimasto folgorato. A trovarlo sul pavimento la moglie e la figlia. L’uomo viveva a Ferrara: la procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.Continua a leggere

Ferrara - niente panchine nel parco : pusher portano sedie da casa : Marco Della Corte L'operazione "parchi sicuri" ideata dal Comune rischia di fallire, i cittadini denunciano il grande numero di spacciatori all'interno del parco Il comune di Ferrara credeva che il problema fosse stato risolto. Per limitare il lavoro dei pusher all'interno del parchetto dello spaccio, erano state tolte le panchine presenti nel giardino del Grattacielo. Un'iniziativa che sembra essere fallita miseramente. Gli ...

Ferrara - omicidio a Copparo : 34enne aggredita e uccisa nella sua abitazione : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina presto a Copparo, nel ferrarese, dove una donna di 34 anni è stata brutalmente aggredita in casa sua. La vittima, purtroppo, non c'è l'ha fatta, ed è deceduta intorno alle ore 12:30 in ospedale, dove era giunta in gravissime condizioni. La signora è stata trovata già in condizioni disperate in casa sua: dalle prime indiscrezioni che giungono dall'Emilia - Romagna, pare che la 34enne sia stata ...

Roma - il possibile ritorno di De Vito porta il gelo in Campidoglio. Lunedì riunione dei consiglieri. Ferrara : “Confido nel buon senso” : gelo sul Campidoglio. E un problema politico di difficile risoluzione. La sentenza della Cassazione che annulla l’ordinanza di arresto nei confronti di Marcello De Vito ha creato subbuglio a Palazzo Senatorio. Il presidente dell’Assemblea capitolina, sospeso dalla prefettura di Roma dopo l’arresto del 20 marzo scorso nell’ambito di un filone d’inchiesta sullo stadio di Tor di Valle, ha ottenuto una sorta di ...

Ad Antonella Ferrara la Targa d'Argento Castagno dei Cento cavalli : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - I siciliani riusciti "a raggiungere ruoli di primo piano nel proprio settore ed a portare con orgoglio la sicilianità nel mondo" sono i protagonisti della Targa d'Argento Castagno dei Cento cavalli, in programma domani alle ore 21, in piazza Duomo a Sant'Alfio. Il prem