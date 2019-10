Fdi | domani manifestazione a Corso Francia per dire ‘basta’ a gestione indecente rifiuti

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma – “Martedì 8 ottobre, dalle ore 17, manifesteremo a, davanti ai giardini di via Antonio de Viti de Marco, per“basta” alla raccapricciantedeidell’Amministrazione Raggi, di una Giunta che, dall’inizio del suo, non ha saputi incidere positivamente su nulla, anzi, ha peggiorato la situazione relativa alla raccolta dell’immondizia e al suo trattamento”. Cosi in una nota Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d’Italia, Marco Ottaviani e Adriana Glori, esponenti di FdI nel Municipio XV. “Siamo stanchi di vedere Roma e, nello specifico, questo quadrante, messi in ginocchio da tanta inefficienza. Da quando ci sono i 5 Stelle al Governo della Città, abbiamo assistito ad un vero e proprio scempio in tema di, reso ancora più pesante da multe ingiustificate ai cittadini, perché ...

