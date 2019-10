Fatture false | chiesti 1 anno e nove mesi per i genitori di Matteo Renzi

Processo per Fatture false - per i genitori di Renzi chiesta condanna a 1 anno e 9 mesi : Il pm Christine Von Borries ha avanzato la richiesta di condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. I coniugi sono coinvolti nel Processo per l'emissione di false fatture insieme a Luigi Dagostino. In giornata è attesa la sentenza del giudice, Fabio Gugliotta.Continua a leggere

