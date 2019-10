Fantoccio di Greta Thunberg | si indaga per minacce aggravate

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine perin relazione alcon le treccine, che rappresenta l'attivista svedese Greta Thunberg in prima linea contro i cambiamenti climatici, trovato appeso sotto al ponte in via Isacco Newton, in direzione Roma-Fiumicino. Alera attaccato un cartello con la scritta "Greta it's your God". Il fascicolo di indagine a carico di ignoti è coordinato dall'aggiunto, Francesco Caporale, che attende una prima informativa della polizia. "Contro Greta Thunberg anche violenza macabra! Condanniamo con forza questo gesto di chi non rispetta le idee quando non le condivide". Lo scrive con un tweet il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma. Il nostro impegno ...

HuffPostItalia : Fantoccio di Greta Thunberg appeso a un ponte a Roma. Raggi: 'Atto vergognoso' - OssRifiutiFCO : RT @ansa_ambiente: Stamattina in via Isacco Newton, a Roma, è stato appeso con una corda un fantoccio che rappresenta la nota attivista #Gr… - Barbabalu : RT @SusyEmaig: Una ragazzina di 16 anni. 16 anni. Io vorrei vedere come la prendereste voi nel vedere un fantoccio che... -