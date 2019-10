Fantoccio di Greta Thunberg appeso sotto ponte a Roma | Raggi | “Vergognoso” GALLERY

Fantoccio di Greta Thunberg appeso a un ponte a Roma. Raggi : "Atto vergognoso" : Un Fantoccio che rappresenta l’attivista per il clima Greta Thunberg è stato stamattina appeso con una corda sotto al ponte in via Isacco Newton, a Roma. Alla sagoma, con treccine e mantello anti-pioggia, era attaccato un cartello con la scritta: “Greta is your God”. Sul posto è intervenuta la polizia.Dopo l’accaduto è arrivata anche la condanna, con un tweet, della prima cittadina di Roma, Virginia ...