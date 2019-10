Extravergine | Lodovica Comello a Blogo | Dafne è una specie di ' creatura mitologica'

Fonte : blogo

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Dopo Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, Fox Networks Group Italy prosegue il suo impegno nelle produzioni originali con, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30 minuti, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) dal 9 ottobre il mercoledì alle 21.15.Una commedia dai toni surreali tutta al femminile firmata da Roberta Torre (Tano da morire, Angela, I baci mai dati, Riccardo va all’Inferno), una delle registe più visionarie del cinema italiano. Protagonista della serie tv è, cantante, conduttrice (Italia's Got Talent, Singing in the Car) e già attrice di successo nei film campione d’incassi Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi.: "è unadi '' ma realistica e contemporanea" (video) pubblicato ...

