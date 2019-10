Evasione fiscale | combattiamo il nero delle industrie | non delle badanti!

Manovra - Landini : “Allargare taglio cuneo fiscale - cifre non sufficienti. Serve vera lotta a Evasione fiscale - non solo annuncio” : “Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, chiedendo che non riguardi “solo i lavoratori fino ai 26mila euro” e coinvolga anche i pensionati. Landini ha ricordato l’assemblea dei ...

Si può lottare contro l’Evasione fiscale con le lotterie? : Il governo vuole mettere in pratica una vecchia proposta – trasformare gli scontrini in biglietti di una lotteria – ma nei paesi che ci hanno già provato non è stato risolutivo

Evasione fiscale - da lotta a false compensazioni attesi 1-2 miliardi. Si studia piattaforma per l’incrocio dei dati di Inps - Inail e Entrate : Il governo punta a recuperare dal contrasto alle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e previdenza una cifra compresa tra uno e due miliardi di euro. Una cifra ben più bassa, dunque, rispetto ai 5-7 miliardi sperati dal leader M5s Luigi Di Maio. E’ emerso da una riunione che si è tenuta lunedì mattina alla Ragioneria dello Stato, alla quale hanno partecipato anche i vertici dell’Inps. Fonti vicine al dossier hanno riferito che non è ...

Lotteria degli scontrini per contrasto Evasione fiscale - potrebbe partire nel 2020 : Nel 2020 potrebbe finalmente partire in Italia la cosiddetta Lotteria degli scontrini che, per il Governo giallorosso a trazione PD-M5S, rappresenta una delle misure di contrasto all'evasione fiscale attraverso l'attivazione di un conflitto di interessi tra chi compra e chi vende. Il consumatore, infatti, acquisendo lo scontrino di pagamento avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di ricchi premi. Lotteria degli scontrini ed altre ...

Evasione fiscale - scoperta una frode da 5 mln di euro : Operazione contro l'Evasione fiscale della Guardia di finanza di Napoli. Sette persone sono finite agli arresti domiciliari.

Evasione fiscale - nel 2018 denunciate 13mila persone e accertati 12mila reati. 400 gli arresti : Nel 2018 le persone denunciate per reati tributari sono state 13.957, mentre gli evasori arrestati si sono fermati a quota 400. Le misure cautelari personali hanno riguardato quindi solo il 2,8 per cento del totale. I dati emergono dalla Relazione sull’economia non osservata e sull’Evasione fiscale e contributiva che accompagna la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, scritta dalla commissione presieduta da Enrico ...

Netflix indagata in Italia per Evasione fiscale : Netflix è indagata in Italia per evasione fiscale. A dare la notizia è la il Corriere della Sera, che riferisce che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per “omessa dichiarazione dei redditi” contro ignoti, dato che il colosso mondiale dello streaming video non ha sedi o referenti diretti nel Belpaese. L’assenza di una presenza fisica nella Penisola non impedisce però alla piattaforma di accaparrarsi i guadagni provenienti dai quasi 1,4 ...

Evasione fiscale - il governo studia un software contro le frodi sui crediti contributivi e sanzioni ai commercialisti. Che protestano : Il governo Conte 2 cerca di recuperare terreno nella lotta all’Evasione e s’inventa la certificazione dei crediti contributivi da utilizzare in compensazione. Con tanto di Daspo e nuove sanzioni per commercialisti e consulenti “infedeli”. Ma gli esperti del fisco non ci stanno: “Siamo sconcertati. Già oggi ci sono sanzioni amministrative e responsabilità penali. Non si trovano così i 7 miliardi che mancano”, spiega una nota del ...

Evasione fiscale e frode Inps - 6 arresti e sequestri per 14 milioni a Rimini - le intercettazioni : (Agenzia Vista) Rimini, 02 ottobre 2019Evasione fiscale e frode Inps, 6 arresti e sequestri per 14 milioni di euro a RiminiOperazione "Calypso" della Guardia di Finanza di Rimini a tutela del settore alberghiero, contro le frodi fiscali e previdenziali, il riciclaggio di proventi illeciti, reati di frode e distrazione fallimentari / Courtesy Guardia di finanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista ...

Evasione fiscale - Landini : “In questi anni si è affermata la logica che chi non paga la tasse è un furbo e chi le paga è un coglione” : “In questi anni si è affermata la logica che chi non paga la tasse è un furbo e chi le paga è un coglione, noi dobbiamo cambiare questo paradigma”. Parola di Maurizio Landini, segretario della Cgil, che questa mattina è intervenuto a un convegno sull’Evasione fiscale organizzato dal Silp nell’Aula Magna del Tribunale di Milano. “Oggi siamo di fronte a un nuovo governo – commenta Landini – le cose che ho sentito fino ad adesso non mi ...

Evasione fiscale - serve una legge che permetta di usare (davvero) i dati sui conti correnti. “Rimuovere i paletti del Garante della privacy” : Per contrastare il fenomeno tutto italiano dell’Evasione di massa manca un tassello fondamentale. Sempre lo stesso, da molti anni: l’utilizzo su larga scala della miniera di informazioni raccolte nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per individuare i contribuenti che spendono troppo rispetto a quanto dichiarato e vanno controllati. “Oggi i dati sui conti correnti oggi sono praticamente inutilizzati a causa dei paletti ...

Bonus Befana e Cashback - l'ultima idea del governo giallo-rosso per diminuire l'Evasione fiscale : "Cashback". È questa la nuova misura che il governo giallorosso è intenzionato ad introdurre nella manovra 2020, proponendo di fatto un rimborso fiscale (probabilmente mese per mese) sugli acquisti effettuati con moneta elettronica, bancomat o carta di credito. Lo "scontò potrebbe attestarsi al 3% o

Evasione fiscale - dal 2000 non sono state riscosse cartelle per 909 miliardi : Lotta all'Evasione. Che bella espressione. L' abbiamo sentita pronunciare da qualunque governo sia passato negli ultimi trenta-quarant'anni. In nome della caccia ai furbetti del fisco sono aumenti i balzelli, poiché è passata la logica: prima si combatte il nero, poi si possono abbassare le imposte.