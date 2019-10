Europei 2020 | l' Italia vuole chiudere il discorso qualificazione sabato contro la Grecia

Italia-Grecia - Qualificazioni Europei 2020 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Sabato 12 ottobre Italia e Grecia (ore 20.45 su Rai 1) si affronteranno per la settima giornata del Gruppo J di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma la Nazionale di Roberto Mancini arriva a punteggio pieno, avendo vinto le sei partite precedenti ed avendo praticamente in tasca il pass per la fase finale della rassegna continentale. Per effetto del successo in trasferta nell’ultimo incontro in Finlandia, ...

Football americano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia fa la storia e vince in Austria! Inizia bene il cammino del Blue Team : Inizia nel migliore dei modi il percorso della Nazionale italiana di Football americano verso i campionati Europei 2020. L’Italia, infatti, ha vinto in Austria con il punteggio di 21-14 e ha mosso un passo importante nel mini-torneo che coinvolge, oltre ad Italia e Austria, anche la Svizzera nel Girone B. Il match di Vienna si è disputato al Footballzentrum Ravelinstraße con i padroni di casa subito in avanti. L’Austria sblocca il ...

Football americano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia pronta per le sfide con Austria e Svizzera : La Nazionale Italiana di Football americano ha incominciato il proprio cammino di preparazione verso due sfide determinanti per la qualificazione agli Europei 2020. Gli azzurri si sono ritrovati presso la Base Logistica dell’Aeronautica Militare di Rivolto (in provincia di Udine), l’Italia affronterà l’Austria a Vienna il 6 ottobre (ore 14.00) e la Svizzera il 20 ottobre a Milano. La prima fase delle Qualificazioni (4 diversi ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2020 : Italia massacrata dall’Ungheria - le azzurre cedono 30-10 : Un autentico massacro quello che si consuma al Pala Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, dove la Nazionale Italiana di Pallamano femminile cede senza appello per 30-10 all’Ungheria, nel secondo turno della fase a gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’equilibrio regge infatti solamente fino al 2-2, prima di un allungo delle magiare, con un parziale di 14-2, fissando il punteggio sul 16-4 al termine del primo tempo, dove ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia travolta dal Montenegro nella prima giornata : Inizia nel peggiore dei modi l’avventura della Nazionale Italiana di Pallamano femminile nel cammino di qualificazione agli Europei 2020, con la Selezione del Bel Paese che viene travolta dal Montenegro, nella prima giornata del gruppo 2, col punteggio di 41-17. A Pljevlja sono le padrone di casa a partire forte, aprendo il match con un parziale di 4-0 in appena 4′ grazie a numerosi attacchi in prima fase, mentre le azzurre trovano ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : De Rossi pre-convocato da Mancini in vista del match contro la Grecia a Roma : Stando a quel che trapela dall’ambiente della Nazionale italiana di Calcio il nome di Daniele De Rossi potrebbe rientrare nei piani del CT Roberto Mancini. L’ex centrocampista della Roma, attualmente in forza al Boca Juniors, infatti, è nella lista dei pre-convocati dal tecnico azzurro in vista delle pRossime partite delle Qualificazioni agli Europei 2020 contro la Grecia (12 ottobre) e il Liechtenstein (15 ottobre). Il classe ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Europei 2020 : le convocate per l’Italia per il match contro il Montenegro : Domani, mercoledì 25 settembre (ore 18.00), la Nazionale italiana di Pallamano femminile inizierà il percorso delle Qualificazioni agli Europei 2020, la cui fase finale si terrà in Norvegia e in Danimarca, affrontando a Pljevlja le padrone di casa del Montenegro, nel primo match valido per il Gruppo 2. Azzurre che se la vedranno poi il 29 settembre a Lignano Sabbiadoro contro l’Ungheria alle ore 17.00, considerando l’altra sfida più ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : la tedesca Monika Karsch vince nella pistola sportiva. Alla Francia due pass per Tokyo 2020 : La regina d’Europa si conferma con la sua corona in testa. vince bissando il successo di Baku 2017 la tedesca Monika Karsch, che in quel di Bologna si prende nuovamente il titolo continentale della pistola sportiva femminile dAlla distanza di 25m. La teutonica, vicecampionessa olimpica in carica, conduce una gara di testa praticamente sin dall’inizio chiudendo Alla fine con lo score di 37/50, buono per vincere il testa a testa con la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Riccardo Mazzetti si qualifica per Tokyo 2020! Carta olimpica ottenuta nella pistola automatica : Qualche minuto dopo la qualificazione di Lorenzo Bacci, arriva per il Tiro a segno italiano anche quella di Riccardo Mazzetti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il tiratore lombardo di pistola automatica maschile da 25m è infatti riuscito ad accedere alla finale di specialità degli Europei a fuoco 2019 – in corso di svolgimento a Bologna – che scatterà dalle 17 avendo così già la certezza di aver ottenuto uno dei due pass in palio per la ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Lorenzo Bacci vola a Tokyo 2020! Decisivo il 5° posto nella carabina 3 posizioni. Vince Petr Nymbursky : Non arriva una medaglia, ma la gioia è altrettanto grande se non di più. Con il quinto posto ottenuto nella finale di carabina 3 posizioni uomini da 50m agli Europei a fuoco 2019, in corso di svolgimento a Bologna, Lorenzo Bacci ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 incrementando così a tre il numero dei qualificati azzurri in questa disciplina, dopo Marco De Nicolo e Marco Suppini; anche loro facenti parte del comparto di carabina. In ...

Softball : l’Italia invierà la candidatura per organizzare gli Europei del 2020 : Un’estate da sogno per la Nazionale italiana di Softball che in luglio a Utrecht ha ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Si è radunato oggi il Consiglio Federale con il presidente Marcon ha confermato la scelta, concordata con il CONI, della Città di Sendai come sede ufficiale del raduno ufficiale pre-olimpico di preparazione. La news più importante però è per la prossima stagione: come leggiamo nel comunicato FIBS, ...

Basket - Mondiali 2019 : le qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spagna e Francia staccano i pass Europei : Si è concluso con la giornata di oggi il primo passaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono infatti definite le prime sette squadre (Giappone escluso, in quanto Paese ospitante) qualificate per la rassegna a cinque cerchi. Gli ultimi due pass che erano rimasti in bilico, quelli europei, sono ora definiti per mezzo della vittoria dell’Australia nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca. A portarli a casa sono Spagna e Francia, ...

RISULTATI QUALIFICAZIONI Europei 2020/ Poker di CR7 - volano Inghilterra e Francia! : RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, Poker di Cristiano Ronaldo in Lituania e vittoria con brivido dell'Inghilterra, ok anche Francia e Serbia.