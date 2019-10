Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L’, dopo la partita contro la Grecia, volerà a Vaduz per affrontare ilnell’ottava giornata del Gruppo J delle. L’appuntamento con la partita degli Azzurri sarà fissato per152019 alle ore 20.45 al Rheinpark Stadion. La diretta tv verrà trasmessa su Rai 1 come di consueto, con possibilità di vederla anche in streaming attraverso Rai Play. Il ct Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per le due sfide in programma questo mese. Tra le novità figura Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli, già rivelazione della passata stagione con l’Empoli, ha avuto un buon avvio anche quest’anno. In 6 partite disputate ha già messo a segno un goal nel big match contro la Juventus ed un assist nella partita contro la Sampdoria. Un buon rendimento per il difensore classe ’93, che ne è valsa la sua prima convocazione con la ...

nzingaretti : Con il taglio del cuneo fiscale gli italiani avranno più soldi in busta paga. Partiamo con 500 euro in più all’anno… - Napyliscus : Euro 2020, qualificazioni: Liechtenstein-Italia in tv martedì 15 ottobre su Rai 1 - spalferrara : Qualificazioni a UEFA EURO 2020 in vista: ecco i Biancazzurri convocati in Nazionale!?? ???????????????? Le partite ????… -