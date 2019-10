Cagliari - Entra in chiesa durante la messa e si masturba davanti ai bambini : 55enne denunciato : L'uomo si è seduto tra i banchi come tutti gli altri ma ad un certo punto ha tirato fuori i genitali e ha iniziato a masturba rsi davanti a tutti incurante della presenza di numerosi minori accorsi in chiesa per la messa domenicale. Il 55enne identificato e denunciato dai carabinieri grazie al sistema di videosorveglianza.Continua a leggere

