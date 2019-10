Eni | lancia con successo bond a tasso fisso di 750 mln

Terapia gEnica : entro il 2030 ne verranno lanciate 60 : entro il 2030 potrebbero essere lanciate, a livello globale, fino a 60 nuove terapie cellulari e genetiche. Una rivoluzione positiva in termini di salute, ma anche una sfida complessa per i sistemi sanitari che devono mettere a punto modelli di pagamento e finanziamento innovativi per garantire l’accesso dei pazienti ai nuovi trattamenti e salvaguardare la sostenibilità stessa della sanità pubblica. Un tema approfondito, oggi a Roma, nel ...

Cortei a Hong Kong - lanciati lacrimogEni : 9.30 Primi momenti di tensione a Hong Kong dove oggi i manifestanti anti-Cina hanno in programma diversi appuntamenti per sfidare il divieto della polizia a manifestare. Nel mezzo di scaramucce con gli attivisti pro-democrazia, la polizia ha lanciato lacrimogeni. Il corteo più grande in centro, con migliaia di persone vestite di nero che scandiscono slogan contro il Pcc, nel 70esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare ...

Wilson lancia ‘Triniti’ - la prima pallina da tennis eco-friendly : alte prestazioni con un occhio alla sostEnibilità : Wilson Sporting Goods lancia la pallina da tennis Triniti: le alte prestazioni, tipiche del brand americano, unite alla salvaguardia dell’ecosostenibilità ambientale Wilson Sporting Goods Co. ha annunciato il lancio della nuova pallina da tennis Triniti. Triniti è la prima pallina da tennis progettata con la sostenibilità al suo interno, pur mantenendo gli alti livelli prestazionali per tennisti dilettanti e professionisti di tutto ...

Oroscopo domEnica 29 settembre - classifica 'top' e 'flop' : sfide per Bilancia - Cancro OK : L'Oroscopo del giorno 29 settembre è pronto a svelarci che tipo di domenica possiamo aspettarci. Abbiamo la Luna crescente in Bilancia, quindi è il momento perfetto per seminare certe ambizioni e per dedicarsi al proprio aspetto fisico. In seguito le previsioni segno per segno ordinate in ordine decrescente (dall'ultimo al primo) a seconda della classifica top e flop del giorno. classifica segni flop, Oroscopo 29 settembre 12° Leone – Non vi ...

MSC lancia una campagna video per sensibilizzare gli italiani sulla pesca sostEnibile : Un oceano in salute è essenziale per la sopravvivenza di tutti: indipendentemente da dove viviamo, il benessere dell’oceano è legato al nostro. Le risorse ittiche rappresentano una fonte alimentare e di reddito fondamentale per oltre 800 milioni di persone, ma c’è il rischio concreto che nei prossimi anni inizino a scarseggiare, con gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche. È questo il concetto che vuole comunicare la nuova campagna ...

Favola della domEnica – Il cavaliere Biancalancia : C’era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere che viveva in un castello. Era alto, forte, generoso, con lunghi capelli neri. Lo chiamavano Biancalancia perché, nei tornei, combatteva con le armi di argento luccicante. Il padrone del castello era il conte Grandefalco. Sua moglie, bionda e gentile, si chiamava Pervinca. Avevano due figli gemelli di nome Carlo e Alberto. I bambini erano accuditi da una nutrice di nome Canestrella. Il cavaliere, ...

Barbara D’Urso lancia DomEnica Alive. Partenza slittata al 22 settembre : Barbara D'Urso versione Freddy Mercury Con la prima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda ieri, Barbara D’Urso ha dato ufficialmente il via alla sua nuova stagione televisiva. La conduttrice partenopea triplicherà la sua presenza in video già dalle prossime settimane: Domenica 15 settembre è atteso il debutto della seconda annata di Live – Non è la D’Urso, mentre l’esordio di Domenica Live, contrariamente a ...

**Governo : Conte non si ‘sbilancia’ con Pd - entro domEnica farà sintesi** : Roma, 30 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – Un colloquio cordiale ma “serio”, senza deviazioni dal tema. Ovvero le priorità del Pd per dar vita un governo di svolta. Chi ha partecipato alle consultazioni di oggi tra il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione dem con il segretario Nicola Zingaretti, il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, e il vicepresidente del gruppo al Senato, Dario Stefano ...

Paola Ferrari lancia una frecciatina a Wanda Nara : “La DomEnica sportiva registra il 7 - 07 di share contro il 5 - 4 di TikiTaka. Che soddisfazione” : Con il ritorno della Serie A, è tornata anche la sfida a colpi di share. A contendersi gli ascolti la Domenica sportiva e la trasmissione rivale, Tiki Taka. Il primo round è andato al programma targato Rai e non è passato inosservato. La stessa presentatrice Paola Ferrari ha notato i numeri, sottolineando la disfatta della collega Wanda Nara: “Che soddisfazione battere Wanda Nara! La DS con me e Jacopo Volpi registra il 7,07 di share ...

Mara VEnier - Giucas Casella lancia un appello : “Perdonami! Perché non mi parli più?” : Giucas Casella, storico amico di Mara Venier, lancia un appello alla conduttrice con cui non ha più rapporti da qualche tempo. L’illusionista negli ultimi anni è stato spesso ospite di Domenica Live, animando il salotto di Barbara D’Urso. Una scelta che, secondo Giucas, l’avrebbe allontanato dalla Venier. “Mara, perdonami! – ha scritto in una lunga lettera pubblicata su Nuovo -. Non mi hai mai invitato a Domenica In ...