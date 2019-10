Emma Marrone | la prima foto su Instagram dopo l’operazione

Emma Marrone - prima uscita pubblica dopo l’operazione : Emma Marrone torna in pubblico dopo l’operazione e la grande paura. La cantante pugliese è stata paparazzata dal settimanale Oggi durante una passeggiata in giro per Milano. Jeans, t-shirt bianca e giacca, l’artista si è concessa una giornata a base di shopping fra le vie del centro in cerca di qualcosa per l’autunno. Immagini che hanno rassicurato i tantissimi fan preoccupati per la sua salute e che fanno tirare un sospiro di ...

Emma Marrone torna su Instagram con un messaggio che emoziona i fan : Emma torna a farsi sentire. L’artista, che una settimana fa aveva annunciato il buon esito dell’operazione a cui si è sottoposta, oggi torna a sorpresa sui social per dimostrare il suo affetto agli ammiratori e a chi si è preoccupato per le sue condizioni, dopo l’annuncio dei problemi di salute.In una storia Instagram, la cantante ha pubblicato lo scatto di un concerto di Radio Italia tenutosi a Malta, a cui ...

Alessandra Amoroso aggiorna i fan sulla salute di Emma Marrone : 'Riposa e torna più forte' : Sono parole molto dolci quelle che Alessandra Amoroso ha usato ieri, venerdì 5 ottobre, per rivolgere un messaggio alla sua cara amica Emma Marrone. Al termine della sua esibizione al Radio Italia Live, la salentina ha informato i fan che la collega si sta rimettendo dopo l'operazione e presto tornerà a cantare: il problema di salute che ha costretto la "Brown" a prendersi un periodo di pausa, a breve sarà solo un brutto ricordo. Omaggio ad Emma ...

Emma Marrone torna su Instagram - il messaggio da brividi : Emma Marrone torna su Instagram e ancora una volta sorprende i suoi fan. La cantante pugliese ha iniziato una lunga convalescenza dopo l’operazione subita qualche settimana fa, ma non dimentica tutte le persone che la amano e la sostengono, soprattutto Alessandra Amoroso. Le due artiste hanno un legame fortissimo iniziato ad Amici di Maria De Filippi e continuato anche lontano dalle telecamere. Emma e Alessandra non temono rivalità, al ...

Emma Marrone torna sui social : messaggio e parole dell’amica Amoroso : Emma Marrone torna a battere un colpo sui social: il messaggio e le parole di Alessandra Amoroso Emma Marrone torna a ‘battere’ un colpo sui social. La cantante salentina, che in questo momento ha dovuto fermarsi per problemi di salute (in molti hanno parlato di un ritorno del tumore, ma la diretta interessata, al momento, […] L'articolo Emma Marrone torna sui social: messaggio e parole dell’amica Amoroso proviene da ...

Emma Marrone - le prime foto dopo l’intervento. Dove l’hanno vista - tutta sorridente : Qualche tempo fa Emma Marrone ha fatto sapere ai fan di Doversi fermare per curarsi. La cantante diventata famosa per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi non ha specificato cosa Dovesse curare ma tutti hanno pensato a un tumore, tumore che Emma aveva già avuto all’età di 25 anni. “Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. ...

Emma Marrone fa shopping a Milano prima dell'operazione : sorrisi per i paparazzi : Sono immagini molto rassicuranti quelle che il sito di Oggi ha pubblicato in queste ore: a meno di un paio di settimane dall'annuncio che ha fatto su Instagram sulla sua salute, Emma Marrone è stata paparazzata rilassata e serena per le vie di Milano. Non si sa se queste immagini siano precedenti all'operazione che ha subito la cantante oppure no, fatto sta che l'artista non si è tirata indietro dal regalare un sorriso ai fotografi presenti, ...

Emma Marrone - come sta davvero la cantante : la verità nel comunicato ufficiale : come sta davvero Emma Marrone? La cantante salentina ha annunciato un paio di settimane fa uno stop dai suoi impegni artistici per motivi di salute, mentre domenica scorsa ha festeggiato la fine...

Chi è Claudia Linciano - l’amica di Emma Marrone che ha parlato della sua salute : Si chiama Claudia Linciano la donna che afferma di essere una grande amica di Emma Marrone e che ha svelato alcuni dettagli sullo stato di salute della cantante. Claudia, che è pugliese proprio come la cantante e fa l’imprenditrice, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù, dove ha lasciato intendere di essere molto vicina alla famiglia Marrone, in particolare a Rosario, il padre dell’artista, che si sarebbe confidato ...

Emma Marrone - il regalo dopo la malattia : la cantante sarà al settimo cielo : Emma Marrone: dopo la bellissima notizia dell’intervento riuscito, una sorpresa che la renderà felice dopo lo stop forzato per risolvere i suoi problemi di salute e il periodo difficile che ne è conseguito. Intanto una precisazione sulle condizioni di salute della cantante salentina, che dopo il post della settimana scorsa in cui annuncia che “è stata dura ma è andato tutto bene”, non si è ancora fatta risentire su Instagram. Pochi giorni fa ...

Emma Marrone smentisce le indiscrezioni sulla sua salute : Dopo il post in cui la cantate festeggiava l’uscita dall’ospedale, una serie di indiscrezioni sono cominciate a circolare sulla sua salute. Voci non autorizzate che ora lo staff di Emma ha deciso di mettere a tacere... L’attenzione sui problemi di salute di Emma Marrone è ancora alta. Non si ferma, infatti, l’ondata di indiscrezioni sulla sua malattia, nonostante la cantante salentina abbia festeggiato l’uscita dall’ospedale con un post social. ...

Emma Marrone ultime notizie sulla sua salute - interviene l’ufficio stampa : Da quando Emma Marrone ha fatto sapere ai fan di doversi fermare per un problema di salute (ora per fortuna risolto) molte voci si sono diffuse circa i dettagli sullo stato e sulla convalescenza dell’artista. Adesso però è l’ufficio stampa della cantante salentina a fermare il flusso di supposizioni con una nota nella quale precisa che “le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali“. ...

“Cartelle cliniche false”. Malattia Emma Marrone - la notizia ufficiale del suo ufficio stampa : “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata!”. Con questo commento Emma Marrone ha pubblicato su Instagram l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero staccato dal polso, positiva conclusione del problema di salute per il quale aveva fermato la sua attività artistica, annunciandolo sui social con corredo di polemico contro di lei.\\“Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ...