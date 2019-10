Elettricità | accordo Guardia Costiera – Terna per rafforzare sorveglianza rete

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma, 7 ott. (AdnKronos) –tra Capitanerie di Porto –perladellaelettrica nazionale. L’Ammiraglio Ispettore (Cp) Antonio Basile, vice comandante generale delle Capitanerie di Porto’e l’ad e direttore generale di, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi a Roma una convenzione finalizzata a potenziare la prevenzione dei danneggiamenti dei cavi sottomarini di, società che gestisce ladi trasmissione elettrica nazionale.Le parti si impegnano a incrementare l’efficacia dell’attività didegli specchi acquei dove sono presenti i circa 1.500 chilometri di cavi sottomarini di. L’obiettivo è quello di definire un piano di collaborazione strutturale per effettuare accertamenti che consentano, in caso di danneggiamento dei cavi ...

