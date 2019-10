Egitto Arrestata e rilasciata Sanaa Seif | anima di piazza Tahrir nel 2011 Fermato anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Downtown Cairo, cuore pulsante della capitale egiziana, dalla stazione ferroviaria di Ramses fino a Taalat Harb. Tarda mattinata di domenica 6 ottobre., 26 anni e una lunga carriera di attivista anti-regime alle spalle, sta passeggiando assieme ad un conoscente, quando alcuni agenti della polizia la fermano e le chiedono prima i documenti e poi di visionare il suo smartphone. La polizia del Cairo è a caccia degli spettri che ‘infestano’ la società civile e democratica egiziana. I pericoli e le minacce per la tenuta del regime di Abdel Fattah al-Sisi si annidano dentro le memorie degli apparati tecnologici e vengono divulgati attraverso la rete dei social network, il principale canale di diffusione del dissenso verso un governo ritenuto illiberale che in due settimane ha arrestato più di tremila persone. I soliti sospetti.è più di una sospettata, per questo gli ...

