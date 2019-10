Ecorottamazione - Bonus solo per le auto fino a Euro 3

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Più soldi, ma per meno persone. Non trova ancora la quadratura la cosiddettaprevista dal decreto clima a cui sta lavorando il ministero dellAmbiente. Lultima bozza prevede la limitazione del, pari a 1.500da utilizzare per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di sharing mobility elettrica, ai soli casi di rottamazione di0, 1, 2 e 3 (resterebbero escluse, dunque, le4, previste nelle bozze di decreto circolatea qualche giorno fa). In compenso, aumenta da 100 a 125 milioni la dotazione finanziaria annua per il 2020 e 2021 (a esaurimento della somma stanziata). Confermati, per ora, i 5 milioni previsti per questo scorcio di 2019. Ammesso, naturalmente, che il decreto legge sia davvero varato nei prossimi giorni o settimane.sì, ma non per tutti. Giova ricordare che ilmobilità non sarà disponibile per tutti ...

