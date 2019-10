EA Sports FIFA 20 Global Series | dettagli stagione competitiva

Web App di FIFA 20 : uscita ufficiale e bonus svelati da EA Sports : L' uscita di FIFA 20 è sempre più vicina. Mentre il rivale eFootball PES 2020 è già disponibile nei negozi fisici, digitali e online dallo scorso 10 settembre, il calcio virtuale di EA Sports cavalca verso la release del 27 del mese, puntando a PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch con il fare del campione. Nonostante le stoccate già inferte dall'avversario - una fra tutte le licenza in esclusiva della Juventus e del suo stadio -, il ...

Il PSG rinnova la partnership con Ea Sports per Fifa : Il Paris Saint-Germain e lo sviluppatore di videogiochi Electronic Arts hanno rinnovato la partnership che li ha visti lavorare a stretto contatto dal 2011. Questo rinnovo estende la partnership fino al 2024 e ne amplia l’ambito, rendendo Ea Sports uno dei partner più impegnati per il club della capitale francese. Grazie a questa nuova partnership, […] L'articolo Il PSG rinnova la partnership con Ea Sports per Fifa è stato realizzato ...