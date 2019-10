È stato firmato il decreto attuativo per rendere obbligatori i sistemi anti-abbandono sui

Fonte : ilpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La ministra dei Trasporti Paola De Micheli haunpersui seggiolini per auto per i bambini fino ai 4 anni. I dispositiviservono per evitare che i bambini possano essere accidentalmente

giuseppeaufiero : @accidentiame @ultimenotizie È appena stato firmato un accordo per la redistribuzione. L'obiettivo è la redistribuz… - giomo2 : Al via l'obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini per i bimbi di età inferiore ai 4 a… - lizhp12 : @mrs_plastic_bag Per quello di Stezzano avevo preparato un mega discorsone su quanto fosse stato importante per me… -