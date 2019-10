Dylan Dog – Serie tv annunciata prodotta da James Wan

Fonte : nerdgate

(Di lunedì 7 ottobre 2019)Wan, grazie alla diretta collaborazione con Sergio Bonelli Editore, produrrà unaTV live-action in lingua inglese tratta dal fumettoDog creato da Tiziano Sclavi. Lapubblicata negli Stati Uniti da Dark Horse Comics, con catalogo di oltre 500 storie a fumetti e dal suo debutto 33 anni fa ad oggi ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2011 fu uscì anche un film diretto da Kevin Munroe :Dog – Il film (Dog: Dead of Night); non si trattò di adattamento cinematografico di alcun albo dellaa fumetti, bensì una storia completamente nuova scritta per l’occasione dagli ideatori del film. La produzione statunitense dovette sostenere però diverse modifiche rispetto al fumetto per questioni di copytight con gli eredi dei fratelli Marx e legate al mercato locale: tra le principali modifiche vi è la sostituzione ...

