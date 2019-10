Fonte : blogo

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Era il 1 agosto 2018 quando vi riportammo la notizia di unatv diDog. Il sito di spettacolo americano Variety annunciava come laavesse deciso di entrare direttamente nella produzione seriale con laEntertainment ramo dedicato alle produzioni televisive e cinematografiche.Pensata in 10 episodi all'epoca lanon aveva ancora una casa di produzione che la aiutasse e si parlava in modo generico di "importanti partner italiani e internazionali". Adesso possiamo dare il progetto per ufficiale con l'arrivo di maggiori dettagli.Dog,Wan ildiconlatv pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2019 20:00.

Dylan_Dog_23 : Grazie mille @marinamessin!!! ??????? - C1Nicola : RT @tvblogit: Dylan Dog, James Wan il regista di Aquaman con Sergio Bonelli editore realizzerà la serie tv - lorenzobarberis : Notizia di grande rilievo per Dylan Dog. -