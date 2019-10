Dylan Dog arriva la serie tv prodotta da Bonelli Editore e James Wan di Aquaman

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 7 ottobre 2019)Dog latv live action in 10 episodi girata in inglese La Atomic Monster diWan produrrà laDopo il primo annuncio di oltre un anno fa il progetto di unatv diDog fa un ulteriore passo avanti: sarà la Atomic Monster diWan ad affiancare Sergiola casa editrice dei fumetti.Dog sarà unain 10 episodi, ispirata ai fumetti di Tiziano Sclavi e sarà recitata in inglese a conferma della vocazione internazionale. Mostri, zombie, fantasmi, vampiri, lupi mannari e creature di ogni tipo sono i nemici che affronta l’indagatore dell’incubo come viene chiamato il personaggio conosciuto in tutto il mondo. La, nata 33 anni fa e pubblicata negli Stati Uniti da Dark Horse Comics, vanta un catalogo di oltre 500 storie a fumetti e dal suo debutto a oggi ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo....

