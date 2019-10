Dopo la polemica con Donald Trump il brano Photograph dei Nickelback vince nei numeri

“Non dovevano farlo”. Polemica Dopo la puntata de Le Iene dedicata a Nadia Toffa. È successo sotto gli occhi di tutti e non è piaciuto affatto : È andata in onda martedì 1° ottobre la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa, la giornalista ed ex conduttrice del programma venuta a mancare il 13 agosto scorso per un tumore al cervello. Nadia Toffa era un volto storico del programma ed era molto amata dal pubblico. Fu proprio durante la trasmissione che, dopo il suo malore a Trieste, annunciò di aver avuto un cancro e di essere stata operata. Sembrava che ...

Taylor Mega Dopo la polemica a Pomeriggio 5 : “Non devo giustificarmi” : Pomeriggio Cinque: Taylor Mega replica alle polemiche in studio Taylor Mega, qualche ora fa, ha deciso di replicare alla polemica nata ieri negli studi di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Cosa è successo? Erica Piamonte ha accusato la bionda influencer di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti, in quanto lei era la sua amante e non sapeva nulla della nuova relazione di Taylor con Giorgia Caldarulo. Erica, che era l’amante ...

Runescape riaccende la polemica sulle microtransazioni Dopo che un giocatore ha speso 62.000 dollari in un anno : L'argomento microtransazioni si è riacceso in queste ore dopo che un recente report del Parlamento britannico ha sottolineato come in alcuni videogiochi le persone spendano moltissimi soldi reali. Tra i titoli messi sotto accusa troviamo Runescape.All'interno del gioco le microtransazioni sono cominciate nel 2012 attraverso un nuovo aggiornamento che ha implementato una sorta di "ruota della fortuna" in cui era possibile vincere armature, denaro ...

“Ritratto di signora”. Nuda Dopo la chemioterapia : la foto dell’amata attrice scatena la polemica : Nuda dopo la chemioterapia: la bella attrice si mostra così e spiazza tutti. Stiamo parlando di Selma Blair che, due anni fa, ha scoperto di essere malata di sclerosi multipla. “Appena me l’hanno detto, ho pianto – raccontava lo scorso anno a Good Morning America – Non erano lacrime di paura, né di panico. Erano lacrime consapevoli, di chi sa che deve arrendersi a un corpo di cui ha perso il controllo. Era come se provassi, persino, un pizzico ...

Uomini e Donne - Dal Corso scoppia Dopo polemica red carpet : “Non sono stolto” : Andrea Dal Corso, da Uomini e Donne al Festival Del Cinema di Venezia con Teresa Langella Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono stati ospiti del Festival del Cinema di Venezia e ovviamente hanno accettato l’invito, tra l’altro presentandosi con due outfit molto belli. Come sapete, in molti hanno criticato la presenza di tronisti di […] L'articolo Uomini e Donne, Dal Corso scoppia dopo polemica red carpet: “Non sono ...

Giulia Salemi ripudiata da Francesco Monte? È polemica Dopo la gaffe : Francesco Monte fa una gaffe su Giulia Salemi e scoppia la bufera Sono stati in tanti a non credere alla storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Già nella casa del GF Vip le cose non andavano molto bene. dopo la rottura, il tarantino ha cancellato da Instagram tutte le foto con l’influencer: non c’è più traccia di Giulia Salemi, come se l’ex tronista di Uomini e Donne avesse voluto archiviare definitivamente ...

“Che vergogna - non è giusto!”. Nadia Toffa - Dopo i funerali scoppia la polemica : Una giornata di tristezza. Una giornata di lutto quella di venerdì 16 agosto, giorno in cui è stato celebrato il funerale di Nadia Toffa, la giovane giornalista e conduttrice del programma Le Iene venuta a mancare lo scorso martedì 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro. I funerali della giovane si sono tenuti alle 10.30 al Duomo di Brescia dove migliaia di persone sono accorse per dare un ultimo saluto alla dolce Nadia Toffa, la ...