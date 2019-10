Donna decide di staccare la spina a malato terminale ma poi si accorge che non è il

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Aveva creduto che il fratello fosse un. Laera andata in ospedale e aveva visto l’uomo, che credeva fosse il fratello, immobile e col viso tumefatto, la sorella così aveva deciso di farla finita e porre termine a quell’immane sofferenza. Così laha deciso dilaal paziente che riteneva fosse il fratello. L’uomo era ricoverato nel reparto intensivo dell’ospedale St. Barnabas di New York. Laè stata richiamata dall’ospedale perché quell’uomo che era morto non era suo fratello ma un suo omonimo. Il fratello era vivo e vegeto ma rinchiuso in un carcere. Lache si è resa protagonista di una scelta sempre molto difficile è Shirell Powell. Laha deciso le sorti di un uomo in morte cerebrale a seguito di overdose. L’uomo aveva la stessa età e lo stesso nome e cognome di suo fratello. Sia lache i medici ...

Giusy796 : Quando una donna decide di guarire sé stessa, si trasforma in un’opera di amore e compassione che non guarisce solo… - cf5a3c201c6948d : @8morsi La donna decide della felicità di un uomo quando è come vuole ?? - ZoraidaPalacios : RT @StompemAll: ~ Quando vedi una donna sola, che è tranquilla e non parla, lei non pensa. Decide lui. ~ @ZoraidaPalacios -