Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Non è iniziata nel migliore dei modi l'intervista di. Dopo le accuse della settimana scorsa da parte della madre, la ragazza ieri era in studio per replicare. Evafece delle accuse davvero pesanti nei confronti della figlia ma, soprattutto nei confronti del suo attuale fidanzatoPeracchi. Il ragazzo, noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, da qualche mese convive con. La madre, Eva, lo ha accusato di essere un ragazzo violento. Ha addirittura detto che avrebbe più volte alzato le mani nei confronti di sua figlia. A prova di questo, ci sarebbero gli sms scambiati con la figlia. Inoltre molte volte, dopo le furiose litigate con, l'avrebbe chiamata in lacrime dicendole che per l'ennesima volta, il fidanzato era arrivato ad alzare le mani. La madre, nel corso dell'intervista di ...

sscnapoli : ?? Una sfida attesa da 8 anni! ?? Napoli vs Brescia ?? domenica 29 settembre h 12.30 ?? Live e in esclusiva su… - __ladyf : Domenica Live, Mercedesz Henger: 'Lucas non mi hai sfiorato neanche con un dito' - ElGanspo : Domenica Live, Massimo Lopez si racconta: il rapporto con la famiglia a quel tragico infarto -