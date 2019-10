Domenica live | la d' Urso a Cecchi Gori operato d' urgenza | Volevi curarti da solo

Mercedesz Henger - attacco di panico a ‘Domenica Live’. L’intervento di Barbara D’Urso : Mercedesz Henger, ospite di ‘Domenica Live’, del 6 ottobre 2019, ha voluto rispondere alla mamma Eva, che ha accusato il fidanzato Lucas Peracchi di averla picchiata duramente: Ospite la scorsa settimana a “Domenica Live”, Eva Henger aveva accusato il modello (ex tronista di Uomini e Donne), di aver più volte alzato le mani sulla figlia. Secondo quanto spiegato dall’ex attrice a luci rosse ne sarebbe seguito un tira e molla tra ...

Domenica live - Barbara D'Urso bacchetta Cecchi Gori : "Devi ringraziare Rita Rusic se sei vivo" : Vittorio Cecchi Gori, ricoverato da qualche giorno all'ospedale Gemelli di Roma, sta meglio. L'imprenditore, colpito dal malore, si è collegato con Barbara D'Urso e Domenica Live: "Sto abbastanza bene. Come vedi torno sempre. L'ultima volta stavo tanto bene, un incanto, mi è venuta una appendice acu

Domenica live - Barbara D’Urso ricorda Anna Marchesini e commuove : La quarta puntata di Domenica Live è iniziata con Massimo Lopez come primo ospite del salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. L’attore, classe 1952, appena entrato in studio ha improvvisato un ballo con la conduttrice. Poco dopo, sono partite le sorprese. La D’Urso ha infatti trasmesso un video messaggio di Alessandro Lopez, che ha “accompagnato” il fratello alla riscoperta – velocissima – di alcuni ...

La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D'Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l'1:30 con Live – Non è la D'Urso.