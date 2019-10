Detto Fatto | Bianca Guaccero fa un annuncio | “Si cambia tutto!”

Giovanni Ciacci su Detto Fatto sbotta : “Non voglio parlare” : Detto Fatto, Giovanni Ciacci stanco delle polemiche: “E’ passato” Giovanni Ciacci ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione il popolare stylist ha parlato abbondantemente del suo nuovo programma in onda tutti i giorni su Tv 8, Vite da copertina. Ovviamente però il giornalista del magazine non ha potuto non chiedergli un parere anche sulla sua passata esperienza a ...

Detto Fatto - Guillermo Mariotto spiazza : “Sono ricchissimo - ma…” : Guillermo Mariotto ammette: “Sono ricchissimo, ma non di soldi” Cosa sarebbe la televisione senza quei personaggi pungenti con la lingua avvelenata e sempre pronti a criticare (costruttivamente)? Ecco allora che Guillermo Mariotto negli anni si è ritagliato uno spazio in quel della Rai dove muoversi agile tra gossip, ballo e soprattutto la moda. Direttore creativo della Maison Gattinoni, opinionista, giudice di Ballando con le ...

Giovanni Ciacci choc : “Detto Fatto è finito con Caterina Balivo!” : Ciacci contro Bianca Guaccero? “Detto Fatto per me è finito con la Balivo” Giovanni Ciacci è stato recentemente intervistato da Nuovo Tv dove, tra una confessione e l’altra, ha rivelato cosa ne pensa dell’attuale versione di Detto Fatto con Bianca Guaccero. Secondo lo stilista delle star, oltre al cambio di conduttrice, il programma è stato completamente stravolto rispetto a quando era Caterina Balivo a ricoprire il ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% - XFactor 3%. Allarme Detto Fatto (3.9%) - flop Bonaccorti (0.8%) : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...

Jonathan Kashanian sbarca a Detto Fatto per risollevare gli ascolti : Non c'è pace per "Detto Fatto" il programma pomeridiano di Rai Due. La trasmissione condotta da Bianca Guaccero è cominciata solo da due settimane ma è già al centro di numerose polemiche e cambiamenti in corso d'opera. L'addio chiacchierato dello stylist Giovanni Ciacci, lo spostamento di orario (posticipato di mezz'ora) e i deludenti dati di ascolto non stanno, infatti, facendo decollare la trasmissione. Neppure l'arrivo di due volti amati dal ...

Giovanni Ciacci ingrato? La replica di una tutor a Detto Fatto : Detto Fatto, Giovanni Ciacci: Elisa D’Ospina polemica Ieri Giovanni Ciacci ha rilasciato un’interessante intervista a Il Fatto Quotidiano. Dichiarazioni le sue che hanno creato un incredibile putiferio mediatico. Difatti il popolare stylist, in questa circostanza, ha rivelato di aver abbandonato Detto Fatto in quanto sarebbe finito con l’addio di Caterina Balivo. Parole che pare non siano piaciute a una delle tutor del ...

Detto Fatto - Elisa D'Ospina replica a Giovanni Ciacci? "Mai sputare nel piatto dove si mangia" : Dopo i tweet al vetriolo, le interviste e le smentite, la polemica di queste settimane che ruota intorno a Detto Fatto e al suo rinnovato cast approda in televisione, proprio nella trasmissione in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 2. Ospite del primo spazio della puntata di oggi, giovedì 26 settembre, la tutor Elisa D'Ospina pare abbia deciso di rispondere alle dichiarazioni di Giovanni Ciacci, rilasciate a Gay.it e al Fatto ...

Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno a Blogo : "Basta col buonismo in tv : Vite da Copertina sarà politicamente scorretto". E su Detto Fatto... : Vite Da Copertina cambia veste, ancora. Dal 30 settembre alla conduzione del programma di Tv8 ci saranno Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, una coppia senza peli sulla lingua, già sperimentata negli studi di Detto Fatto. Stavolta il programma andrà in onda alle ore 18.30, subito dopo Ho Qualcosa Da Dirti. "Le novità? Siamo noi. E poi il nostro studio in realtà aumentata. Noi raccontiamo la vita di un personaggio: che so, Barbara d'Urso? E ...

Detto Fatto - confessione spiazzante di Anna Dello Russo : "Ho comprato una casa che uso come guardaroba" : "Non sono una multimiliardaria. Però è vero, tempo fa ho comprato un appartamento vicino a quello dove vivo e lo uso come guardaroba". Così l'icona fashion Anna Dello Russo ha confermato i rumors a Bianca Guaccero nello studio di Detto Fatto, in onda su Rai 2. Della Russo, che nel 2006 è stata diret

Giovanni Ciacci querela Freccero : Via da Detto Fatto perché stava affondando : È basta la parola "condanna", utilizzata all'interno di un'intervista, per scatenare una vera e propria bufera mediatica tra il direttore di RaiDue Carlo Freccero e l'ex opinionista di "Detto Fatto", Giovanni Ciacci. Intervistato da "Il Fatto Quotidiano", Freccero ha parlato a tutto tondo di volti noti, programmi e palinsesto della sua rete, soffermandosi sui pessimi ascolti di Detto Fatto. Il problema del calo? "A Detto Fatto c’era un problema, ...

Francesco Monte a Detto Fatto : Ho conosciuto Isabella dopo due mesi dall'addio a Giulia : Dall'adolescenza con il fisico rotondo, alla morte della madre passando per la passione per il canto. Francesco Monte ha ripercorso le tappe salienti della sua vita insieme a Caterina Balivo nel salotto di "Vieni da Me". Durante la chiacchierata, tra ricordi e progetti futuri, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato qualcosa di più sulla sua nuova fidanzata, Isabella De Candia.\\Non è, infatti, un mistero che, dopo la rottura con l'ex ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci svela : “Show finito con l’addio della Balivo : Giovanni Ciacci perché ha lasciato Detto Fatto, affermando che la trasmissione sarebbe finita subito dopo l’addio di Caterina Balivo. Sincero e senza peli sulla lingua, lo stylist ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ha parlato della decisione di abbandonare la Rai. Lo scorso anno Detto Fatto ha subito grandi cambiamenti, primo fra tutti la nuova conduzione di Bianca Guaccero che ha preso il posto di Caterina ...

Ecco Perché Giovanni Ciacci è Fuori da Detto Fatto! : Il Direttore di Rai2, Carlo Freccero spiega Perché Giovanni Ciacci non è stato riconfermato nel programma Detto Fatto, lo stylist però smentisce e da la sua versione dei fatti. Inoltre chiarisce i suoi rapporti con Bianca Guaccero. Ecco tutti i dettagli! Lo stylist Giovanni Ciacci, per molti anni opinionista del programma di Rai2 Detto Fatto condotto ora da Bianca Guaccero, quest’anno non è stato riconfermato. Dopo mesi di insinuazioni ...

Giovanni Ciacci : il vero motivo per cui ha lasciato ‘Detto Fatto’ : Giovanni Ciacci non è più nella squadra di ‘Detto Fatto’. Amatissimo dal pubblico, dopo la prima edizione dello show di Rai2 targata Bianca Guaccero nel ruolo di opinionista, il mitico Giò Giò ha lasciato il programma (ed è stato ‘sostituito’ da Guillermo Mariotto) ma è tornato sull’argomento in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Intervista in cui ammette che la trasmissione è finita dopo l’addio di Caterina Balivo (che ...