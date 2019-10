Dazi Usa | le aziende italiane delle armi sono salve | che cosa c' è dietro

Dazi - la ministra Bellanova : mai Parmesan Usa in Europa : La ministra dell’Agricoltura contro i produttori americani di formaggi: «Vogliono far passare per nomi comuni le nostre denominazioni per poi venderle anche in Europa, basta con i furti di identità»

Dazi : D’Alema - ‘preoccupante divaricazione interessi tra Usa e Europa’ : Capri, 4 ott. (Adnkronos) – “Per la prima volta nel dopoguerra e forse dall’inizio del Novecento assistiamo a una divaricazione d’interessi tra Stati Uniti ed Europa, che è uno dei grandi problemi al centro dello scenario internazionale: a mio giudizio questo è un problema perché quando Europa e Usa non vanno d’accordo la comunità internazionale è indebolita. La decisione avallata dal Wto è percepita da tante ...

L’Ue all’Italia : pronti a intervenire su Dazi Usa ma presto per risposta : La Commissione europea e' "sempre pronta e disponibile a intervenire se necessario" per aiutare il settore agricolo colpito dai dazi dell'amministrazione Trump, ma "e' ancora presto per dare una risposta specifica" su questa richiesta. Lo dice il portavoce della Commissione, Daniel Rosario, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla richiesta del ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, che ieri ha proposto la creazione di un fondo di ...

Dazi : Scordamaglia - ‘colpiti 9% prodotti agroalimentari - negoziare con Usa’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “La penalizzazione di un Paese come l’Italia è comunque ingiustificata, ma non si può non dire che l’amministrazione Trump abbia avuto un occhio di riguardo verso il nostro Paese, che non l’abbia avuto rispetto a Francia e Spagna. Sono stati salvati vino e olio d’oliva italiani, mentre sono stati inseriti i Dazi sugli analoghi prodotti rispettivamente francesi e ...

Dazi : Baretta - ‘seria emergenza - muoversi sia verso Ue che Usa’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “La considero una seria emergenza. è necessaria una presa di coscienza di tutto il sistema nazionale su quella che è una vera emergenza soprattutto per l’agroalimentare e l’industria. è doveroso fare uno sforzo e muoversi sia verso l’Europa sia direttamente tra Italia e Usa”. Così Pierpaolo Baretta, sottosegretario all’Economia (Pd) a Radio Anch’io di Rai Radio1 ...

Coldiretti : i Dazi “affossano il record di Made in Italy in USA” : “L’arrivo dei dazi affossa il record storico realizzato dall’alimentare Made in Italy in Usa dove si è realizzato un balzo del +8,3% nelle esportazioni nei primi otto mesi del 2019“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al Verdetto del Wto che ha autorizzato dazi Usa nei confronti dei Paesi Europei per un ammontare di 7,5 miliardi di dollari nell’ambito “della disputa nel settore aeronautico che ...

Dazi : Coldiretti - affossano record made in Italy in Usa - in primi 8 mesi+8 - 3% (2) : (AdnKronos) – Il record del 2019 è infatti stato proprio spinto dai risultati eccezionali messi a segno in Usa dal settore lattiero caseario (+23%) e tra questo sono proprio il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano a pesare di piu’ con un +26% nei primi sei mesi secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat.Con gli Stati Uniti che sono il principale mercato di sbocco dei prodotti nazionali fuori dai confini comunitari, il ...

Dazi Usa - come ci colpiranno. L’economista : «Pagano sempre i consumatori» : «Le vittime certe sono i consumatori. Su di loro ricade il peso della guerra commerciale fra le due sponde dell’Atlantico in qualunque direzione la si guardi. In che misura dipende da molti fattori» spiega Luca De Benedictis è docente di Economia Internazionale all’Università di Macerata. I Dazi sono una tassa sulle importazioni. Nel caso degli Stati Uniti sono una tassa che va a colpire prodotti europei in base a una decisione ...

Il Wto dà il via libera a 7 - 5 miliardi di Dazi Usa sui prodotti europei : Il verdetto dell'Organizzazione mondiale del commercio come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. L’Ue: reagiremo

Dazi - salvo il vino italiano - non il francese Trump usa le tariffe per dividere - La lista «Vogliono vendere Parmesan in Europa» : Sull’olio Roma viene «esentata», Madrid no: si tratta di un quadro a macchia di leopardo. Dietro la scelta lobby potenti e una strategia Usa più ampia

Dazi Usa - formaggi i più colpiti. Salvi vino e olio d’oliva italiani : A pagare saranno soprattutto i formaggi made in Italy, mentre sembrerebbero Salvi i prosciutti (ma solo quelli Dop quindi Parma e San Daniele e non quelli prodotti da cosce importate) e soprattutto i vini, l'olio d'oliva, la pasta e le conserve vegetali made in Italy

Dazi - il Parmigiano costerà negli Usa 5 dollari in più al chilo : I Dazi Usa scatteranno il prossimo 18 ottobre e la tariffa che si abbatterà sul Made in Italy sara' pari al 25%. E' quanto emerge dalla lista Usa