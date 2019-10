Cuneo | si ribalta la gru dello stabilimento Cemental | muore uomo di 56 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sila gru che stava manovrando per un’operazione di carico di un tir e. È quando è successo a un operaio di 56all’internoa Genola, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Solo tre giorni fa, altri due operai hanno perso la vita sul posto di lavoro. A San Mauro Marchesato, nel Crotonese, undi 48è morto precipitando per 15 metri da un edificio che stava ristrutturando. L’operaio è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nello stesso giorno, un operaio di 57a Val Brembilla, in provincia di Bergamo, è caduta tre metri di altezza da un’impalcatura di un’azienda agricola. L'articolo, sila gru...

