Dal concorso per i precari ai fondi in più : ecco Cosa c’è nel decreto scuola : Atteso sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, il piatto forte resta la selezione straordinaria per i precari di lungo corso

Cosa c’entra l’Italia con l’inchiesta sul Russiagate? : Foto di Fabio Cimaglia / LaPresse La visita italiana del segretario di stato Usa Mike Pompeo, programmata da tempo con il mandato ufficiale di discutere di dazi, sanzioni alla Russia e approccio allo scenario libico, potrebbe essere stata qualCosa più di un semplice appuntamento diplomatico di routine. A rivelarlo è stato il sito di informazione Daily Beast, in un articolo che tratteggia i contorni di quella appare come una vera e propria ...

Cosa c’è stasera in TV : Un nuovo varietà di Rai 2, "Eurogames", "Le Iene Show", qualche bel film e Lazio-Rennes di Europa League

La7 - battibecco Renzi-Gruber : “Italia Viva non è Pci. Sono deluso da lei - giudica superficialmente con modelli vecchi”. “Ma Cosa c’entra?” : Botta e risposta a più riprese a “Otto e Mezzo” (La7) tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber. Primo nodo del dibattito è dato dalle elezioni regionali in Umbria, riguardo alle quali la giornalista chiede al senatore perché Italia Viva non fa campagna elettorale attiva per sostenere il candidato civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. L’ex leader dem spiega che Italia Viva non si ...

Cosa c’è stasera in TV : "War Horse", "Angeli e demoni" e la prima puntata della terza stagione di "Rocco Schiavone", tra le altre cose

Cosa c’è stasera in TV : "Le iene show", i due soliti programmi di politica, la Juventus in Champions League, un film di Gabriele Salvatores e due di Fausto Brizzi

Cosa c’è stasera in TV : I talk show "Che Tempo Che Fa" e "Non è l'Arena", i film "Prisoners" di Dennis Villeneuve, "Cinderella Man" di Ron Howard e "Irrational Man" di Woody Allen

Cosa c’è stasera in TV : Continuano "Ulisse" di Alberto Angela e "Amici Celebrities" di Maria De Filippi, mentre tra i film più rilevanti ci sono "Destini incrociati", "Rush" e "40 carati"

Cosa c’è stasera in TV : Un programma di Renzo Arbore dedicato a Gianni Boncompagni, qualche vecchio film e i nuovi “Giochi senza frontiere”

Google aggira il copyright in UE : Cosa c’è di giusto o sbagliato : Come riporta Reuters, Google non mostrerà più snippet di notizie degli editori europei nei risultati di ricerca, in conformità con la nuova legge europea sul copyright, i primi ad essere colpiti gli utenti francesi poi tutto il resto d’Europa. La modifica implica che gli utenti francesi vedranno solo i titoli (Continua a leggere)L'articolo Google aggira il copyright in UE: cosa c’è di giusto o sbagliato è stato pubblicato su ...

Cosa c’è stasera in TV : Tanti film, tra cui una commedia con Miriam Leone e Fabio De Luigi e "Il Codice Da Vinci", ma anche un docu-film sulla vita di Al Bano

Cosa c’è dietro Scientology : tra misticismo - fantascienza - vip e una montagna di soldi : La Chiesa di Scientology: quando se ne parla, vengono subito in mente Tom Cruise e John Travolta, due dei fedeli più famosi. Molti aspetti legati a questo culto religioso, tuttavia, restano ancora poco noti. Nata nel 1954 dalla mente di L. Ron Hubbard, uno scrittore di fantascienza, Scientology è cresciuta in tutto il mondo nonostante le critiche dei fuoriusciti e le accuse di abusi. In Italia, tra simpatizzanti e fedeli, può contare su una ...

Cosa c’è stasera in TV : La nazionale maschile di pallavolo contro la Francia, i soliti programmi di approfondimento politico e, tra i film, Pride

Stranger Things 4 - verità sul Sottosopra : chi l’ha creato e Cosa c’entra Will : Anticipazioni Stranger Things, la verità sul Sottosopra: Will vero protagonista della storia? Chi ha creato davvero il Sottosopra di Stranger Things? Una domanda, questa, a cui tutti i fan delle serie Tv Netflix hanno provato a dare una risposta. Difficile pensare che abbia avuto un’origine precisa, magari è esistito da quando è stato creato il […] L'articolo Stranger Things 4, verità sul Sottosopra: chi l’ha creato e cosa ...