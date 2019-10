Conte a Renzi | ' Così non andiamo avanti | è necessario lavorare con spirito di squadra'

Russiagate - la sfida Conte-Renzi congela i Servizi : ma il premier non cede la delega : ROMA Adesso che il Russiagate costringerà il presidente del Consiglio a presentarsi di fronte al Copasir per spiegare gli incontri estivi avuti dal capo del Dis Gennaro Vecchione con...

Ora lo scontro è sui servizi segreti. Renzi chiede a Conte di "spiegare tutto" : Matteo Renzi suggerisce al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di affidare "a un professionista" la delega per i servizi segreti. "Lo suggerisco nell'interesse stesso del presidente del Consiglio", ha chiarito a "Mezz'ora in più di Lucia Annunziata su Rai 3 il leader di Italia Viva, secondo il quale "è giusto" che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "vada al Copasir e spieghi tutto" sulla "spy story, modello fiction ...

Russiagate - Renzi a Conte : «Chiarisca sul suo incontro con il ministro Usa» Video : «È giusto che il premier vada al Copasir e spieghi tutto» sulla «spy story, «modello fiction americana» che ha coinvolto il ministro della Giustizia Usa, William Barr

Russiagate : Renzi - ‘daremo giudizio dopo Conte a Copasir’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – Sugli incontri tra il ministro della Giustizia degli Stati Uniti e i vertici dei Servizi segreti italiani “potremo dare un giudizio quando il presidente del Consiglio, nella sua veste di capo dei Servizi, spiegherà al Copasir quello che è stato fatto”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata a ‘In Mezz’ora’ su Raitre L'articolo Russiagate: Renzi, ‘daremo ...

Andrea Marcucci - conto alla rovescia per Conte : "Sono del Pd e non sono renziano - ma fossi in lui...". Crisi? : "La scissione del Pd non è ancora finita". Andrea Marcucci, senatore molto vicino a Matteo Renzi e rimasto, a sorpresa, tra i dem, avverte Nicola Zingaretti ma soprattutto Giuseppe Conte. "Chi non crede nel Pd è bene che vada via", spiega al Corriere della Sera, motivando la sua mancata adesione a I

Russiagate - Renzi a Conte 'Chiarisca sull'incontro 007-Barr" : Il leader di Italia Viva suggerisce al presidente del Consiglio di affidare "a un professionista" la delega per i servizi segreti Segui su affaritaliani.it

Intelligence : Renzi - ‘Conte dia delega su Servizi’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “I Servizi segreti italiani vanno messi in condizione di lavorare e sono in stragrande maggioranza degli straordinari professionisti. Personalmente penso che il presidente del Consiglio, in generale e nello specifico quello di adesso, farebbe bene a dare la delega. Suggerisco, nell’interesse del presidente del Consiglio, di avere un signor professionista che si occupi di queste cose e di non ...

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Matteo Renzi bolla la manovra del Conte bis : 'Per il cuneo fiscale proposti spiccioli' : Matteo Renzi ha scritto una lettera al Corriere della Sera, criticando fortemente il Def, presentato dal Presidente Conte e dal ministro Gualtieri. Ci vuole più coraggio per la riduzione del cuneo fiscale e la detassazione del lavoro, ha detto l'ex sindaco di Firenze. Al contrario, nella proposta di Gualtieri, ci sarebbero solo 2,5 miliardi di euro. Cioè: “solo spiccioli”. Renzi scrive che l'abbassamento delle tasse e, di conseguenza, del costo ...

Governo - nuova stoccata di Renzi a Conte : “Si occupi dei temi”. Orlando : “Con interviste e ultimatum - si sfascia tutto” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo stanno creando tensioni nella maggioranza di Governo. Dopo lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo, il leader ...

Teresa Bellanova fatta fuori da Conte - lo scenario : così il premier vuole incastrare Renzi : "Finiamola". Per disinnescare Matteo Renzi vale tutto, anche far fuori la capodelegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Una proposta che somiglia tanto a una provocazione, quella di Giuseppe Conte. Secondo la Stampa, il premier vorrebbe direttamente Renzi seduto al tavolo del Consigl

Altolà di Conte a Renzi : basta o è' crisi : Altolà di Conte: "Renzi non e' opposizione, gli chiedo correttezza". Perche' "e' inaccettabile che uno senta il bisogno di rimarcare ogni spazio