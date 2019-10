Colpito da fulmine mentre porta a spasso i cani | salvato da addetti della clinica

Muore Colpito da un fulmine - cosa era accaduto 48 anni prima è sconvolgente : Un uomo, Stephen Rooney è morto colpito da un fulmine. L’uomo, 48 anni prima aveva perso il padre nello steso modo e durante i temporali era solito rassicurare i propri parenti dicendo questa frase: “Tranquilli, tanto un fulmine non colpisce mai due volte”. E invece Stephen è morto proprio nello steso modo del padre 48 anni dopo. L’uomo è morto durante un picnic proprio mentre ricordava il padre commentando così: “Non succederà come ...

Netturbino muore Colpito da un fulmine : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Un Netturbino di 38 anni, di Cefalù, è morto oggi pomeriggio, mentre lavorava a Polizzi Generosa nel palermitano, colpito da un fulmine. L'uomo, che lavorava in una ditta per la raccolta dei rifiuti nelle Madonie, si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta dell'i

Netturbino muore Colpito da un fulmine mentre raccoglieva l'immondizia a Palermo : Un Netturbino, Francesco Battaglia, di 38 anni, di Cefalù è morto oggi pomeriggio mentre lavorava a Polizzi Generosa (Palermo), colpito da un fulmine. L'uomo, che lavorava in...

Palermo - netturbino 38enne Colpito da un fulmine mentre lavorava : morto folgorato : colpito da un fulmine mentre stava lavorando sotto la pioggia. Un netturbino di trentotto anni è morto nel pomeriggio a Polizzi Generosa, nel Palermitano, mentre si trovava sul retro di un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il temporale ha colpito per due ore le Madonie.

Maltempo : Palermo - netturbino muore Colpito da un fulmine : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Un netturbino, Francesco Battaglia, di 38 anni, di Cefalù è morto oggi pomeriggio mentre lavorava a Polizzi Generosa (Palermo), colpito da un fulmine. L'uomo, che lavorava in una ditta per la raccolta dei rifiuti nelle Madonie, si trovava sul cassone del mezzo per la r

Maltempo : Palermo - netturbino muore Colpito da un fulmine : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Un netturbino, Francesco Battaglia, di 38 anni, di Cefalù è morto oggi pomeriggio mentre lavorava a Polizzi Generosa (Palermo), colpito da un fulmine. L’uomo, che lavorava in una ditta per la raccolta dei rifiuti nelle Madonie, si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta dell’immondizia quando sarebbe stato colpito dal fulmine. Per l’operaio non c’è stato niente da fare. ...

Trieste - Colpito da un fulmine che gli attraversa il corpo : Andrea muore a 50 anni mentre è in bici : È morto Andrea Bossi, il ciclista colpito da un fulmine mentre era in bici sul sentiero "Ressel" di Basovizza-Trieste. Aveva 50 anni. Lo scorso 24 agosto Dopo essere stato raggiunto dalla scarica, che gli ha spaccato a metà il caschetto attraversandogli il corpo, è caduto, perdendo i sensi e subendo un arresto cardiaco.

Maltempo - morto il ciclista Colpito da un fulmine mentre andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...

Maltempo - morto il ciclista Colpito da un fulmine : andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...

Forti temporali in Sardegna : aereo Colpito da fulmine in fase di atterraggio a Cagliari : Come vi abbiamo raccontato in vari articoli una forte ondata di maltempo si è abbattuta da stamane sulla Sardegna, colpendo soprattutto l'area centro-meridionale dell'Isola. Disagi sono stati...

Maltempo - Colpito da fulmine sul Carso triestino : è gravissimo : Incidente a causa del Maltempo nel triestino dove un cinquantenne è stato colpito in pieno da un fulmine mentre procedeva in sella alla sua bicicletta sul sentiero Ressel a Basovizza (Trieste). Al momento le sue condizioni sono gravissime. ùA trovare l’uomo in arresto cardiaco, riverso a terra, sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo circa 15 minuti di cure cardiopolmonari sono riusciti a ...

Maltempo Lombardia : abete Colpito da fulmine esplode - pezzi su auto e case : Il tronco di un grosso abete è stato colpito da un fulmine ed è “esploso“: i pezzi sono stati lanciati a decine di metri di distanza colpendo alcune auto in sosta e 2 edifici. E’ accaduto questa mattina nel Varesotto, a Porto Valtravaglia, in località Musadino. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino per mettere in sicurezza l’area. Gli addetti del Comune stanno ...

Fulmine centra uomo : l’attimo in cui viene Colpito in slow motion : Il video postato dalla Carolina del Nord sui social dallo stesso (fortunato) protagonista, che scappa via terrorizzato

Nord Carolina : ragazzo con l'ombrello Colpito da un fulmine [VIDEO] : ragazzo colpito DA UN fulmine | Nella città di Conway, nel Nord Carolina (Stati Uniti) è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di oggi 17 agosto 2019. Il ragazzo passeggiava in un parco col...