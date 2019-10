Clima | aumento dei disastri naturali | negli ultimi 50 anni si sono moltiplicati

Clima : “La pesca non è un’attività dannosa - no all’aumento delle tasse” : Da sentinelle dei mari a professionisti potenzialmente dannosi da un punto di vista ambientale. La pesca professionale rischia di finire stritolata dalle misure indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli previsti dallo schema di decreto legge sul Clima, con misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. A lanciare ...

Clima - ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Clima - l’aumento delle emissioni di CO2 sta rendendo la Terra sempre più verde e rigogliosa : Tra i tanti discorsi su un’imminente catastrofe planetaria causata dalle emissioni di anidride carbonica, viene spesso ignorato un punto importante: il rinverdimento globale sta avvenendo più velocemente rispetto ai cambiamenti Climatici. La quantità di vegetazione che sta crescendo sulla Terra aumenta ogni anno da almeno 30 anni. Le prove di tutto questo arrivano dai dati satellitari del Moderate Resolution Imaging Spectrometer della NASA e ...

Carburante agricolo agevolato : nel Decreto Clima ipotesi aumento e poi cancellazione : Il 19 settembre scorso il cosiddetto Decreto Clima doveva finire in Consiglio dei Ministri per la sua prima valutazione. Il provvedimento invece è stato rinviato a data da destinarsi, perché è necessario un approfondimento soprattutto dal punto di vista delle coperture, almeno questa la motivazione del rinvio. Il Decreto di cui in rete circola la bozza integrale composta da 14 articoli, reca misure urgenti in materia di cambiamenti Climatici e ...

Clima - perché l’obiettivo è stare sotto l’aumento di due gradi : Due gradi in più rispetto alla temperatura dell’era pre-industriale: è il limite indicato per evitare danni irreparabili dovuti al cambiamento Climatico. Non è un valore puntuale, ma è ciò che serve per tenere le fila dei negoziati internazionali. di Stefania Migliavacca (Fonte: lavoce.info) Un limite all’aumento della temperatura A New York è iniziato il summit Onu sul Clima: politici, settore privato, società civile e organizzazioni ...

Clima - gli scienziati di tutto il mondo si uniscono agli scioperi : “Emissioni di gas serra in aumento” : “Gli scienziati di tutto il mondo si uniscono agli scioperi per il Clima. Da Bangkok a Brisbane, i ricercatori sono tra coloro che protestano in piazza per chiedere azioni urgenti contro il surriscaldamento globale“. A riportarlo, è Nature online, che ha scelto di unirsi a oltre 250 mass media nell’iniziativa Covering Climate Now, una collaborazione tra testate di tutto il mondo, in vista del vertice sul Clima delle Nazioni ...

Clima - il riscaldamento globale non è uguale per tutti : il caldo è in aumento soprattutto in Europa e nell’Artico [DATI] : Il riscaldamento globale non colpisce in maniera uniforme tutto il pianeta. Uno studio sulle temperature del 2018, confrontate con la media storica del trentennio 1961-1990, dimostra come stia facendo molto più caldo di prima soprattutto in Europa, nell’Artico e in generale nell’emisfero settentrionale, mentre gli scarti (seppur sempre positivi) rispetto alla norma sono maggiormente contenuti nell’emisfero meridionale, in Sud ...

Clima : i fenomeni estremi peggioreranno in caso di aumento della temperatura di 2°C : Secondo una ricerca pubblicata su Nature Climate Change i fenomeni estremi che flagellano l’emisfero nord peggioreranno nei prossimi decenni se non si riuscirà a evitare un aumento della temperatura media di 2°C: si rischia un aumento dei giorni di ondate di calore e di pioggia torrenziale. I ricercatori della Humboldt University di Berlino hanno messo a punto diversi modelli matematici per stimare l’effetto di un aumento della ...