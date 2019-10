Cipro | Turchia manda due navi a cercare gas e petrolio al largo di Nicosia in un’area

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una, la Fatih, era già in zona. Adesso laraddoppia eanche la Yavuz agas enel Mediterraneo orientale, in una zona aldicheha concesso in licenza a Eni insieme alla compagnia francese Total. La seconda nave di perforazione alla ricerca di idrocarburi, ha annunciato il ministro dell’Energia di Ankara, inizia “oggi o domani” le sue trivellazioni. Il governo turco ignora quindi le preoccupazioni espresse da Italia e Francia per le operazioni portate avanti da Erdogan che rivendica l’area come parte della sua piattaforma continentale e sostiene di difendere i diritti della minoranza turco-cipriota sulle risorse energetiche dell’isola. Anche se la zona del pozzo di Guzelyurt-1, secondo, che è supportata dalla comunità internazionale, è una sua Zona economica esclusiva (Zee). La Zee, nel diritto internazionale, è ...

