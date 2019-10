Ciclismo | UAE Emirates | organico chiuso con 30 corridori | Rui Costa rinnova

Ciclismo - rinnovo per Valerio Conti : l’azzurro prolunga di un anno l’accordo con l’UAE Emirates : Finito sotto i riflettori nel corso dell’ultimo Giro d’Italia per aver indossato la maglia rosa per sei giorni, Valerio Conti adesso prolunga il suo contratto con l’UAE Durante l’ultima edizione del Giro d’Italia il suo nome è finito in prima pagina, grazie al fatto di aver indossato la maglia rosa del leader per sei giorni. Marco Alpozzi/LaPresse Il punto senza dubbio più alto della carriera di Valerio Conti, ...

Ciclismo - Daniel Martin lascia la UAE Team Emirates e firma per due anni con l’Israel Cycling Academy : Daniel Martin a fine stagione lascerà la UAE Team Emirates: il ciclista irlandese ha firmato un contratto biennale con l’Israel Cycling Academy. Lo ha annunciato la stessa squadra israeliana in un comunicato stampa. Queste le parole di Daniel Martin: “Entrando a far parte della Israel Cycling Academy (ICA), il nostro obiettivo comune è quello di combinare la nostra enorme voglia di successo e di raggiungere il nostro obiettivo ...

Ciclismo – Petilli e UAE Emirates ai saluti : il 26enne si unirà alla Wanty-Gobert : Simone Petilli cambia team: il 26enne scalatore sarà un corridore della Wanty-Gobert dal 2020 Simone Petilli saluta il team UAE Emirates dopo quattro stagioni. Il 26enne lombardo dal 2020 sarà un ciclista della Wanty-Gobert: la formazione belga ha reso noto oggi l’ingaggio dello scalatore italiano. Petilli ha firmato un biennale valido fino al termine del 2021.L'articolo Ciclismo – Petilli e UAE Emirates ai saluti: il 26enne si ...

Ciclismo : colpaccio della UAE Emirates. Arriva il campione d’Italia Davide Formolo : Altro gran colpo di mercato per la UAE Emirates che, dopo un paio di annate non del tutto convincenti, sta puntando in alto per il 2020. La formazione degli Emirati Arabi ha annunciato infatti l’arrivo per il 2020 del campione italiano in carica della prova in linea Davide Formolo: contratto biennale per il nativo di Marano di Valpolicella, che con la maglia della Bora-hansgrohe quest’anno ha sfiorato il colpaccio alla ...