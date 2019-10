Ciclismo | Maxime Monfort si ritira e diventa direttore sportivo della Lotto-Soudal

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Si conclude la carriera di. Il ciclista belga, nato a Bastogne il 14 gennaio 1983, ha chiuso il proprio percorso da professionista con la Famenne Ardenne disputata ieri, passando dall’altra partebarricata: sarà infatti uno dei direttori sportivi, buon elemento delbelga nello scenario degli ultimi 15 anni, ha ottenuto in carriera il quinto posto alla Vuelta del 2011, oltre alla vittoria dei Campionati belgi a cronometro nel 2009, al Giro del Lussemburgo del 2004 e alla Bayern Rundfarth del 2011. Ha inoltre chiuso per quattro volte consecutive il Giro d’Italia vicino ai primi dieci tra il 2014 e il 2017 (miglior risultato l’11° posto nel 2015), mentre al Tour de France non si è spinto oltre la quattordicesima posizione nel 2013. Queste le parole del corridore di Bastogne recuperate dalla tv di Stato belga RTBF ...

