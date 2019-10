Ciclismo | incidente mortale a Iannelli al Circuito Molinese | Maas investito al Lombardia

Ciclismo - Edo Maas in ospedale : bruttissimo incidente contro una macchina in discesa dal Ghisallo : Edo Maas è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il 19enne olandese è caduto violentemente lungo la discesa del Ghisallo (nei pressi di Asso, in provincia di Como) in occasione del Piccolo Lombardia (corsa del calendario under 23) ed è andato a sbattare contro una vettura che si sarebbe trovata in movimento nella traiettoria dei corridori. L’atleta del Team Sunweb ha riportato ferite molto gravi e un ...

Ciclismo – Giovanni Iannelli in gravi condizioni : incidente durante la volata - cade e sbatte violentemente la testa : Grave incidente durante l’ultima tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti: Giovanni Iannelli cade in volata e sbatte contro un parapetto in cemento, è in gravi condizioni Ill finale del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti è stato tristemente tragico. durante la volata dell’ultima tappa, Giovanni Iannelli è caduto a tutta velocità, sbattendo violentemente contro un parapetto in cemento. Il 22enne della Hato Green ...

Ciclismo – Samuele Manfredi - la forza di un guerriero! A 10 mesi dall’incidente lo spirito è quello di un combattente : “me la riprendo la mia vita!” : Samuele Manfredi non ha intenzione di mollare: a 10 mesi dal terribile incidente in bici il giovane azzurro è motivato a tornare alla sua vita Sono passati 10 mesi dal terribile incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la giovanissima promessa del Ciclismo Samuele Manfredi. Il 19enne è rimasto in coma farmacologico per oltre un mese per poi svegliarsi incapace di muoversi e parlare. Adesso Samuele vive all’ospedale di Ferrara, ...

Ciclismo - Chris Froome torna in gara a 5 mesi dal terribile incidente! Appuntamento al Criterium di Saitama : Clamoroso recupero lampo di Chris Froome: a meno di cinque mesi di distanza dalla gravissima caduta subita durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, il britannico è pronto per tornare in gara! Il vincitore di quattro Tour de France parteciperà al Critérium di Saitama che andrà in scena il prossimo 27 ottobre, Appuntamento giapponese per il keniano bianco che sta cercando di rimettersi in forma per il prossimo anno dove ...

Ciclismo - spettacolare incidente a Nacer Bouhanni nel Gp Fourmies : lievi ferite : Il Gp Fourmies, classica francese che si è disputata domenica scorsa, ha sancito una volta di più il periodo di grande forma di Pascal Ackermann. Il velocista della Bora Hansgrohe ha siglato la decima vittoria stagionale ma l’immagine del finale di corsa che è rimasta maggiormente impressa è stata quella della terribile caduta in cui è rimasto coinvolto Nacer Bouhanni. Il corridore della Cofidis ha perso il controllo della sua bicicletta ...

Ciclismo - clamoroso incidente al Tour of Xingtai : un corridore spacca il vetro dell’ammiraglia con la testa [VIDEO] : Nel corso di una tappa del Tour of Xingtai, un corridore ha sfondato il lunotto posteriore dell’ammiraglia con la testa clamoroso quanto avvenuto nel corso del Tour of Xingtai, corsa a tappe inserita nel circuito UCI che si corre in Cina nella provincia dell’Hebei. Un corridore, tradito da una frenata repentina di un’ammiraglia, ha letteralmente tamponato e poi sfondato con la testa il lunotto posteriore ...

Ciclismo : Chris Froome torna ad allenarsi in pista a dieci settimane dal suo incidente : Era il 6 luglio e Chris Froome aveva fatto ritorno a casa, dal centro di riabilitazione in cui era stato a partire dal 20 giugno. Dopo quasi tre settimane di sofferenze, sacrifici ed esercizi, il campione britannico del pedale ha potuto scorgere la luce. La domanda è sempre la stessa: “Chris, come stai?”. Non deve essere stato facile per il campione del Team Ineos sopportare le sofferenze fisiche e l’amarezza di non poter ...

Ciclismo - la polizia svela le cause della fatale caduta di Bjorg Lambrecht : incidente dovuto ad un… segnale stradale! : Il corridore scomparso durante il Giro di Polonia ha perso il controllo della sua bicicletta dopo esser passato su un riflettore stradale Non è trascorso nemmeno un mese dalla morte di Bjorg Lambrecht, il corridore della Lotto-Soudal che ha perso la vita per un terribile incidente avvenuto durante il Giro di Polonia. A causare il decesso del giovane belga è stata una tremenda emorragia interna, dovuta alla lacerazione subita dal fegato in ...

Ciclismo - incidente Giro di Polonia : caduta di Lambrecht causata da un riflettore stradale : Il mondo del Ciclismo a inizio agosto fu scosso da un evento molto doloroso. Durante il Giro di Polonia cadde e poi si spense in ospedale poche ore dopo il giovane belga 22enne Bjorg Lambrecht. Mancavano 73 chilometri all'arrivo della terza tappa quando, durante un tratto in rettilineo e ad alta velocità, il ciclista in forza alla Lotto-Soudal cadde rovinosamente sulla strada, finendo contro un muretto sulla banchina a protezione di un canale. ...

Ciclismo - Richard Carapaz assente alla Vuelta Espana dopo l'incidente in Olanda : La Vuelta Espana ha già perso ancora prima di cominciare uno dei suoi uomini più attesi. Il vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz non sarà infatti al via dell’ultimo grande giro della stagione a causa di un incidente avvenuto domenica scorsa in Olanda. Lo scalatore ecuadoriano ha cercato di recuperare in questi giorni, ma alla fine lui e la Movistar hanno dovuto desistere e annunciare il forfait. Al suo posto è stato chiamato Josè Joaquim ...

Ciclismo - il papà di Pozzovivo : ‘Dinamica dell’incidente assurda - un frontale pazzesco' : La carriera di Domenico Pozzovivo potrebbe essersi conclusa in modo assurdo e drammatico nella giornata di ieri. Lo scalatore del Team Bahrain Merida si stava allenando in Calabria per prepararsi alla Vuelta Espana quando è stato investito da una macchina. L’impatto frontale è stato terribile ed ha lasciato conseguenze molto gravi. Il 36enne lucano ha riportato fratture alla clavicola, a ulna e omero del braccio sinistro e a tibia e perone della ...

L'incidente di Pozzovivo e il futuro del nostro Ciclismo abbattuto dalle auto : Al Giro d'Italia c'era andato per aiutare il capitano, Vincenzo Nibali. E c'era riuscito egregiamente. Al Giro di Svizzera per trovare il giorno buono, quello per riprovare l'effetto che fa trovarsi solo al comando. E l'aveva sfiorato sul San Gottardo alla terzultima tappa. Al Giro di Polonia invece

Ciclismo : grave incidente a Domenico Pozzovivo - fratture a braccio e gamba : La lunga lista di incidenti occorsi sulle strade italiane a ciclisti di ogni età e livello si allunga con un nome noto. Domenico Pozzovivo, lo scalatore lucano del Team Bahrain Merida, è stato investito mentre si stava allenando in provincia di Cosenza. Lo sfortunato corridore è stato travolto da una macchina, il cui conducente si è fermato per allertare i soccorsi. Pozzovivo è stato trasportato in ospedale dove purtroppo gli sono state ...