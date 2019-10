Ciclismo – Al via il 9 ottobre il Trittico d’Autunno | la stagione europea si chiude in

Ciclismo - Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta : morto il 22enne caduto in volata al Trofeo Bassa Valle Scrivia : Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta. Il giovane ciclista caduto durante la volata della quinta tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia, corsa per dilettanti andata in scena sabato pomeriggio a Molino dei Torti (in provincia di Alessandria). Il ragazzo di Prato aveva picchiato fortemente la testa contro un pilastro di un cancello a bordostrada: il casco si era spaccato e le condizioni del 22enne erano subito sembrate drammatiche. Il toscano, ...

Ciclismo : Rohan Dennis via dal Team Bahrain - Greipel lascia la Arkea : Con i più importanti corridori in scadenza ormai sistemati da tempo, il ciclo mercato è stato animato negli ultimi giorni da diverse rotture di contratto, alcune annunciate, altre più improvvise. Quella più chiacchierata è stata senz’altro la particolare situazione che hanno vissuto Rohan Dennis e il Team Bahrain Merida, sia per i modi clamorosi in cui si è prodotta sia per i palcoscenici che sono stati teatro della controversia, il Tour de ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia : un’edizione di lusso - al via anche Carapaz - Bernal e Roglic : I tre vincitori dei grandi giri al via al Giro dell’Emilia e Gp Bruno Beghelli: un’edizione 2019 di lusso Manca pochissimo per il Giro dell’Emilia ed il Gp Bruno Beghelli, in programma rispettivamente sabato e domenica. L’edizione 2019 delle due corse italiane sarà di lusso: al via ci saranno infatti i vincitori dei tre Grandi Giri di questa stagione. Carapaz, vincitore del Giro d’Italia, Bernal, vincitore del ...

Ciclismo - Ranking UCI dopo i Mondiali : l’Italia sale in seconda posizione! Roglic sempre in testa - Viviani miglior azzurro : Primoz Roglic si è confermato in testa al Ranking UCI, la classifica internazionale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna, resta al comando con 4180,28 punti e ha oltre 600 lunghezze di vantaggio nei confronti del francese Julian Alaphilippe: si tratta di un margine decisamente confortante al termine dei Mondiali andati in scena la scorsa settimana nello Yorkshire, mancano ...

Ciclismo – Il viaggio di Flavio Mariotto : il vigile del fuoco che fa il giro d’Italia in bicicletta! [GALLERY] : Flavio Mariotto, vigile del fuoco in pensione da pochi giorni, ha deciso di voler percorrere il giro d’Italia in bicicletta: l’uomo farà visita ad una caserma dei colleghi in ogni tappa del suo percorso I Vigili del fuoco di Reggio Calabria salutano il collega Capo Squadra, in pensione da pochi giorni, Flavio Mariotto che oggi, in occasione del suo giro d’Italia ha lasciato il distaccamento di Siderno per raggiungere quello di ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Elia Viviani non ha dubbi : “Sagan? Può scrivere la storia e lo sa benissimo” : Elia Viviani e la prova in linea elite uomini dei Mondiali di Ciclismo 2019: il ciclista italiano non ha dubbi su Peter Sagan Manca sempre meno per la prova in linea elite uomini dei Mondiali di Ciclismo 2019. Domenica i campioni delle due ruote si sfideranno sulle strade dello Yorkshire per il titolo iridato. Reduce dal quarto posto nella staffetta mista, Elia Viviani, pur sperando in un buon risultato azzurro, sa che gli italiani ...

VIDEO Filippo Ganna - bronzo nella cronometro dei Mondiali di Ciclismo : riviviamo la gara dell’azzurro : Giornata memorabile per Filippo Ganna che ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro dei Mondiali 2019 di ciclismo, prestazione sublime dell’azzurro che ha interpretato al meglio i 54 km del percorso nello Yorkshire, ha spinto sui pedali in maniera continua ed è riuscito a regalarsi un sogno. Alla vigilia non era tra i pretendenti per il podio iridato, si sperava soltanto in un buon piazzamento e invece si è superato regalandosi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la cronometro donne élite potrebbe essere rinviata a domani. Pioggia torrenziale in Yorkshire : Il programma della terza giornata dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire potrebbe mutare. A portare a un cambiamento dei programmi sono le condizioni meteorologiche. Una Pioggia torrenziale da ore imperversa sul percorso di gara e già nel corso della prova a cronometro Under23 maschile, vinta dal danese Mikkel Bjerg, ci sono state un paio di cadute spettacolari e le condizioni dell’asfalto erano davvero al limite. Per questo motivo, in ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il podio nella cronometro a squadre mista - presenti Affini e Viviani! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – La presentazione della cronometro a squadre mista Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro a squadre mista dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Oggi assisteremo allo storico debutto in una rassegna iridata di questa specialità, che è già stata invece protagonista agli ultimi Europei di Alkmaar ...

Mondiali di Ciclismo - il programma : via il 22 settembre con la staffetta mista : Il mondo del ciclismo si appresta a vivere le emozioni di uno degli eventi più attesi dell’anno, i Campionati Mondiali. La rassegna iridata si svolge in Gran Bretagna, più precisamente nello Yorkshire, da domenica 22 a domenica 29 settembre. Nel programma, che comprende undici gare, ci sono alcune novità rispetto alle scorse edizioni. Sono infatti state cancellate le cronosquadre riservate ai club che occupavano la giornata inaugurale e al loro ...

Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia : la campionessa europea marathon Fumagalli sospesa in via cautelare : Mara Fumagalli nei guai: la ciclista azzurra sospesa in via cautelare per problemi legati al doping Problemi per la campionessa europea marathon: l’italiana Mara Fumagalli è stata sospesa in via cautelare oggi per problemi legati al doping. L’azzurra, tesserata FCI, è stata dichiarata positiva dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping.L'articolo Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia: la ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Scelti gli azzurri della staffetta mista : Viviani leader : Mondiali Yorkshire: con Viviani, leader della mixed team time trial, Affini e Martinelli Il CT Cassani ha ufficializzato i tre titolari azzurri per la staffetta mista in programma domenica 22 settembre sulla distanza di 28 km del circuito di Harrogate. Dopo aver indicato una rosa di quattro azzurri e dopo aver realizzato un training con gli atleti prima lungo il percorso rosa Riccione-San Marino e poi sul circuito di Misano, il CT ha ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : svelato il terzetto maschile per la cronostaffetta mista. C’è Elia Viviani! : Siamo ormai all’antivigilia. Meno di tre giorni e si aprirà l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda il Ciclismo su strada: i Mondiali dello Yorkshire. Domenica subito una novità rispetto alle passate edizioni: in Gran Bretagna si disputa la cronostaffetta mista, per la prima volta in assoluto nella manifestazione internazionale (un antipasto c’è stato agli Europei), che va a sostituire la cronosquadre per ...