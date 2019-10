Centrodestra torna unito Salvini | Berlusconi e Meloni | “Insieme per liberare l’Italia”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Ilcompatto nell'opposizione al governo Conte bis. Silvio, Matteoe Giorgiasi sono incontrati a Milano per fare il punto della situazione (anche in vista delle prossime elezioni regionali) e rilanciare l'unità della coalizione: "Vogliamogli italiani da questa maggioranza".

fullNam35087976 : RT @marisaLaDestra: .@Storace Dir.? via #SecolodItalita???? ??#Pd con i #Cinquestelle?Il #centrodestra si ritrova per batterli nelle urne IL #… - GVNVNCR : RT @marisaLaDestra: .@Storace Dir.? via #SecolodItalita???? ??#Pd con i #Cinquestelle?Il #centrodestra si ritrova per batterli nelle urne IL #… - alessand_mella : @berlusconi @mipiace17 Sono mesi che le chiediamo di rompere con Salvini e lei che fa? Torna da lui. Il centrodestr… -