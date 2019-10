C’è stato un terremoto di magnitudo 4 0 in provincia di Catanzaro

C’è stato anche un Milik decisivo e che segnava di testa : quella sera a Kiev : C’era una volta Arkadiusz Milik. Ma questo sarebbe un incipit esagerato. Troppo improntato al pessimismo. Definitivo. C’era una volta e ci sarà di nuovo. Certo ieri sera, a Genk, è stato il protagonista in negativo della serata. L’unico no ma l’attore protagonista sì. Ancora una volta in Champions, come lo scorso anno a Liverpool, dalle sue parti sono transitati i palloni più pericolosi e caldi del match. Andiamo per ...

A Hong Kong C’è stato il primo di una serie di incontri pubblici tra la governatrice Carrie Lam e la popolazione : A Hong Kong, dove da più di tre mesi proseguono dure e affollate proteste contro il governo e la Cina, si è tenuto oggi un incontro tra alcuni residenti (rappresentanti della “popolazione”) e la governatrice Carrie Lam. È il primo

Il Jova Beach Party si è concluso. E C’è chi ha fatto i conti : ecco quanto è costato (e quanto ha reso) lo spettacolare tour che ha cambiato la storia dei live in Italia : Un tour in perdita che si ripaga grazie al mega concerto finale all’aeroporto di Linate. È finito così il Jova Beach Party di Lorenzo Cherubini. Diciotto date sold out, oltre 600mila spettatori, evento assoluto e straordinario che, pur tra mille polemiche, segnerà un significativo spartiacque pre e post tour sia per Jovanotti stesso che per i colleghi amanti dei bagni di folla estivi che con questo exploit dovranno d’ora in avanti misurarsi. A ...

Nasce la loro bambina ma dopo sedici anni scoprono che C’è stato un cambio in culla : Una coppia di genitori per 16 anni ha cresciuto quella che riteneva la loro bambina ma, appunto dopo sedici lunghi anni hanno scoperto che al momento della nascita c’era stato uno scambio in culla e quella che loro credevano essere la loro figlia era in realtà figlia di un’altra coppia di genitori. Questa vicenda è accaduta a Seul nel 1992. I genitori fin da subito avevano avuto qualche dubbio e sospetto, infatti erano rimasti un po’ ...

Emma Marrone : C’è stato un grosso equivoco - Paola Turci spiega tutto : Emma Marrone e il grande equivoco che ha smosso il web. Paola Turci spiega tutto, ecco che cosa è successo Ma quante ne stanno dicendo su Emma Marrone? Tante, forse, troppe. Da quando la cantante ha annunciato uno stop per poter affrontare un problema di salute se ne sono dette (e se ne stanno dicendo) […] L'articolo Emma Marrone: c’è stato un grosso equivoco, Paola Turci spiega tutto proviene da Gossip e Tv.

C’è stato un incendio in un’importante azienda agricola di Apricena (Foggia) : Nella notte tra sabato e domenica un incendio in periferia di Apricena (Foggia) ha distrutto il capannone dell’azienda agricola ‘Bio Orto’, una delle più importanti della zona che «produce ed esporta in tutto il mondo», come ha detto il sindaco di

BTp - perché tra giugno e luglio C’è stato un boom di acquisti dall’estero : Due fattori hanno contribuito a riportare gli investitori a comprare BTp tra giugno e luglio: la politica monetaria e la chiusura della trattativa con la Ue sui conti

Terribile a Catania : papà dimentica il bimbo il macchina per ore - per il piccolo non C’è stato nulla da fare : Una immane tragedia ha colpito una famiglia di Catania: un uomo ha dimenticato il figlio di 2 anni in auto per diverse ore. E’ accaduto questa mattina: il piccolo è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Policlinico di Catania. Il papà, un ingegnere impiegato all’università, intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all’asilo, ma si è recato direttamente all’università, dove ha parcheggiato ed è ...

C’è stato un incendio in un laboratorio di virus letali in Russia : (foto: Getty Images) Lunedì è scoppiato un incendio nelle vicinanze di Novosibirsk, in Russia, negli spazi di Vektor, il Centro russo di ricerca statale di virologia e biotecnologia meglio noto per essere una delle uniche due strutture al mondo che ospitano il virus del vaiolo (l’altra si trova ad Atlanta, negli Stati Uniti). Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, che ha diffuso la notizia, l’incendio sarebbe scoppiato per ...

C’è stato un incendio nel laboratorio di ricerca Vector - in Siberia - una delle ultime due riserve del virus del vaiolo nel mondo : Ci sono stati una fuga di gas e un incendio nel laboratorio di ricerca di Vector, in Siberia, Russia, una delle ultime due riserve ufficiali del virus del vaiolo nel mondo. L’incidente è avvenuto lunedì durante dei lavori di ristrutturazione

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati - fan s’inventa un tradimento che non C’è stato : Dopo mesi di voci sulla loro crisi, è la ex corteggiatrice di Uomini e Donne a ufficializzare la rottura: "Ad oggi la mia strada continua da sola". E su Instagram si diffonde il rumor di un presunto tradimento da parte di Branzani, poi smentito da una follower che ha ammesso di essersi inventata tutto.Continua a leggere

Your Phone di Microsoft si aggiorna : adesso si può vedere lo stato della batteria - ma C’è dell’altro : Sembrerebbe che Microsoft abbia finalmente deciso di potenziare un’applicazione dal concetto interessante, ma la cui messa in pratica è stata finora ignorabile. L’app Your Phone è di fatti disponibile da più di un anno, ma la sua utilità si sta rilevando soltanto di recente grazie ad alcune aggiunte e ad altre che verranno integrate in […] L'articolo Your Phone di Microsoft si aggiorna: adesso si può vedere lo stato della ...

Matteo Salvini - la Corte dei conti archivia il procedimento sui voli di Stato : “Illegittimi ma non C’è danno erariale”. Carte ai pm di Roma : L’inchiesta è archiviata perché non è dimostrabile il danno erariale. Ma i 35 viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco erano “illegittimi”. E per questo le Carte sono state girate ai magistrati ordinari. È la decisione della Corte dei conti del Lazio, che ha disposto l’archiviazione del procedimento, inoltrando il fascicolo alla procura di Roma per quanto di ...

Col. Guarino : “Lo Stato C’è - i cittadini denuncino” : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Nella lotta a Cosa nostra i risultati operativi “importantissimi” raggiunti negli ultimi anni a Palermo “dimostrano che lo Stato c’è, è forte e vince”. Ne è convinto il neo comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, colonnello Arturo Guarino, per il quale “sono proprio questi risultati che devono indurre le persone perbene a denunciare” il racket delle ...