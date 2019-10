Fonte : gossipetv

(Di lunedì 7 ottobre 2019)da me, il successo disu Rai Uno Alzi la mano chi non ha mai visto una puntata dida me!ha ormai confezionato un programma davvero godibile assieme ai suoi autori, e l’interesse sulla trasmissione aumenta di anno in anno sia per il livello degli ospiti sia per … L'articolosuda me proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Caterina Balivo, sfogo su Catherine Spaak e Marcella Bella: retroscena Vieni da me - zazoomblog : Caterina Balivo Valeria Marini si confessa a Vieni da Me - #Caterina #Balivo #Valeria #Marini - zazoomnews : Caterina Balivo a Vieni da me: “Criticate ma niente parolacce!” - #Caterina #Balivo #Vieni #“Criticate -